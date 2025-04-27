Конфликт бывших учителей со школой «Gasyr Lyceum» в Актау дошел до суда

В Актау продолжается скандал вокруг школы «Gasyr Lyceum». Бывшие педагоги через суд добиваются от частной школы выплаты социальных отчислений, передает Lada.kz .

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Бывшие учителя школы «Gasyr Lyceum» рассказали корреспонденту редакции Lada.kz, что на сегодняшний день у них ведутся судебные процессы.

"Долги по зарплате и расчетные выплаты нам уже погасили. Сейчас через суд мы пытаемся добиться перечисления социальных отчислений. Руководство школы до сих пор не выполнило свои обязательства по оплате обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Судебные заседания несколько раз переносились. Юристы учебного заведения предлагали подписать мировое соглашение, согласно которому они обещают погасить задолженность до конца мая. Однако на прошлом заседании 2 апреля они уже давали подобное обещание — рассчитаться до конца апреля. Поэтому мы отказались от примирения и ждем следующего заседания, которое должно пройти в мае", — рассказали учителя.

Напомним, в декабре 2024 года в редакцию Lada.kz группа педагогов прислала видеообращение, в котором они заявили, что не получают заработную плату уже два месяца. Все обращения учителей к руководству лицея заканчиваются лишь пустыми обещаниями.

Позже в редакцию Lada.kz обратился директор школы «Gasyr Lyceum» Даулет Есенгелды с сообщением о том, что вопрос с выплатой заработной платы решен: все сотрудники лицея получили оплату за ноябрь.

Уже 2 февраля 2025 года к журналистам издания с жалобой вновь обратились учителя из «Gasyr Lyceum» и родители школьников. По их словам, в школе не проводится полноценный учебный процесс из-за увольнения педагогов.

В Актауском городском отделе образования сообщили, что учащихся «Gasyr Lyceum» переводят в государственные школы на основании заявлений их родителей. Кроме того, учителям, оставшимся без работы, предложили свободные вакансии в других образовательных учреждениях.

В департаменте Комитета государственной инспекции труда по Мангистауской области сообщили, что на основании коллективного обращения сотрудников ТОО «Gasyr Lyceum» назначена внеплановая проверка.

Школа «Gasyr Lyceum» до текущего момента должна крупные суммы, внесенных за обучение, многим родителям. 1 апреля, в редакцию Lada.kz снова обратилась родительница, чей ребенок посещал «Gasyr Lyceum» и был вынужден уйти из-за неудовлетворительного процесса обучения. Деньги им так и не вернули.Законные представители бывших учеников боятся, что деньги им так и не вернут.