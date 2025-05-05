Какие мероприятия пройдут 7 и 9 мая в Актау

В областном управлении культуры предоставили программу мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества и Дню Победы, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото КДК имени Абая

Программа праздничных мероприятий в Актау

7 мая, в 11:00 часов - у амфитеатра на набережной 15 микрорайона проведут городской конкурс строевой песни «Сарбаздар ән салғанда».

8 мая, в 19:00 часов – в музыкально-драматическом театре имени Н.Жантурина покажут спектакль «Ана – жер-ана».

9 мая, в 10:00 часов - церемония возложения цветов к монументу Вечный огонь.

9 мая, в 11:00 часов – на площади амфитеатра пройдет театрализованный концерт «Ұран боп жаңғырған- Ұлы жеңіс!».

9 мая, в 19:00 часов – на площади амфитеатра состоится праздничный концерт творческих коллективов КДК имени Абая.

Напомним, жители Актау смогут принять участие в акции «Бессмертный полк» только в онлайн-формате.

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне ветераны ВОВ, проживающие в Мангистауской области, получат единовременную материальную помощь в размере пяти миллионов тенге.

Архивные кадры прошлых лет, сделанные нашей редакцией 9 Мая в период с 2014 по 2019 годы.