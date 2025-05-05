Шакала заметили в одном из микрорайонов Актау

Жители Актау засняли на видео животное в 15-м микрорайоне. Председатель регионального экологического совета ассоциации ECOJER и член Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов РК Адильбек Козыбаков сообщил, что, скорее всего, это шакал, передаёт Lada.kz .

Кадр видео

В Актау появился необычный гость — шакал, которого местные жители заметили в 15-м микрорайоне.Судя по кадрам, дикое животное бегает по городу в поисках еды.

Адильбек Козыбаков также отметил, что зверь пришёл со степи, вероятно, в поисках пищи.

Это уже не первый случай, когда хищников удаётся заснять на видео. В апреле в том же 15-м микрорайоне жители два дня подряд замечали животных, похожих на корсаков.