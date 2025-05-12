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12.05.2025, 11:54

Рекордсмен из Актау получил пятилетнее политическое убежище в Великобритании

Общество 0 8 374 Лиана Рязанцева

Сегодня, 12 мая, семикратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, известный спортсмен из Актау Ильдар Ягьяев сообщил редакции Lada.kz о том, что получил политическое убежище в Великобритании на пять лет.

Фото Ильдара Ягъяева
Фото Ильдара Ягъяева

Ильдар Ягьяев рассказал, что, пройдя два собеседования, получил пятилетний вид на жительство от правительства Великобритании.

Да, друзья, мы это сделали. Мне одобрили политическое убежище. До сих пор чувствую мурашки по всему телу. Это ещё одна глава моей истории, которую я прошёл самостоятельно. Без адвокатов, без схем и фиктивных браков. Всё – на характере. Сотни дней, по 12 часов на ферме, в жару и холод. Десятки отказов: «нет документов», «нет шансов». Сотни ночей в тревоге, в тишине, не зная, что будет дальше. Теперь у меня пятилетний вид на жительство. Паспорт для путешествий, возможность открыть собственное дело и поступить в лучшие университеты, - поделился Ильдар Ягьяев.

Самым главным преимуществом обладания документом, по словам Ильдара, является возможность перевезти свою семью в Великобританию и вновь обнять своих детей.

Теперь и у вас есть возможность выбирать, где жить, где учиться, где мечтать. Я немного упростил для вас путь в будущее, и это только начало. Благодарю всех, кто верил, и даже тех, кто сомневался. Вы все стали частью этого пути. И самое важное, что я хочу донести, друзья: никогда не сдавайтесь. Именно в тот момент, когда кажется, что всё, конец, и что вы больше не можете, приходит успех. Просто сделайте ещё один шаг. Ради наследия. Ради этого момента. Ради внутреннего взрыва, той мелодии, которая звучит только для вас. Ради чувства, от которого перехватывает дыхание и мурашки бегают по телу. Потому что именно для этого дана жизнь, - отметил спортсмен.

Напомним, Ильдар Ягьяев уехал на заработки в Англию в 2023 году. По приезду занимался сборкой салата на ферме.

В апреле 2024 года спортсмен завоевал медали на чемпионате Великобритании по грэпплингу и джиу-джитсу.

Ильдар Ягьяев рассказывал, сколько он зарабатывает за день и в месяц, работая менеджером магазина, а также лейбором в Англии.

В январе текущего года он подал заявку на политическое убежище в Великобритании. Там же атлет из Актау установил два новых рекорда Гиннесса.

В апреле 2025 года Ильдар Ягьяев принял участие в Лондонском марафоне и пополнил свою коллекцию достижений еще одним рекордом. 

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Комментарии

2 комментарий(ев)
GuF
GuF
Суппер ,отлично ,так держать !!!Думаю семья и друзья тоже рады за тебя Ильдар,успехов тебе и еще больше положительных этапов !
12.05.2025, 09:39
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Молодец, поздравляю, у тебя есть чему поучиться.
12.05.2025, 07:15
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