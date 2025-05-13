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13.05.2025, 11:16

Школьники из Мангистау завоевали медали на международной Менделеевской олимпиаде в Бразилии

Общество 0 1 241 Лиана Рязанцева

Сегодня, 13 мая, в городе Белу-Оризонти в Бразилии завершилась 59 международная Менделеевская олимпиада по химии. Мангистауские школьники завоевали две серебряные и одну бронзовую медали. Об этом сообщает пресс-служба управления образования региона, передает Lada.kz.

Фото пресс-службы ведомства
Фото пресс-службы ведомства

В международной Менделеевской олимпиаде, которая проходила с 5 по 13 мая 2025 года в городе Белу-Оризонти, Бразилия, приняли участие школьники из Мангистауской области.

В этом году в олимпиаде участвовали сильнейшие школьники из 40 стран мира, прошедшие национальный отбор. Олимпиада включала два теоретических и один практический тур, оценивавшие как знания, так и практические навыки участников.

По данным управления образования, наши школьники добились высоких результатов, завоевав две серебряные и одну бронзовую медали.

Серебряные медали получили ученик 10 класса лицея-интерната «Білім-инновация» Мендигали Калдыбай и ученик 11 класса Райымбек Габдолла. Бронзовая медаль досталась ученику 11 класса той же школы — Нуркоже Умарбаеву.

Кроме того, Мендигали Калдыбай удостоен звания «Лучший практик» за наивысший индивидуальный результат в практическом туре. Он был отмечен за точность, уверенность и высокий уровень мастерства в лабораторной работе.

Участие в Менделеевской олимпиаде является важным этапом подготовки и отбора в национальную сборную Казахстана для участия в международной химической олимпиаде (IChO), которая пройдёт в ОАЭ с 5 по 14 июля 2025 года. Поздравляем победителей и их наставников с заслуженными наградами! Будущее страны находится в руках образованной и талантливой молодёжи,- заявили в управлении образования.

Напомним, Рамазан Бутантаев, ученик 10 класса специализированного IT-лицея, стал победителем престижной лингвистической олимпиады APLO-2025.  

Ранее школьник из Актау стал призёром международной Балканской олимпиады.

 

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