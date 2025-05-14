Школьник из Мангистау завоевал медаль на международной олимпиаде по математике и информатике

Ученик 8-го класса лицея-интерната «Білім-инновация» Медеу Джубатыров завоевал серебряную медаль на III Международной олимпиаде «Аль-Хорезми», которая проходила с 7 по 13 мая в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба областного управления образования, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы ведомства

В олимпиаде по математике и информатике приняли участие более 200 школьников из девяти стран. По данным областного управления образования, Медеу Джубатыров защитил честь страны, завоевав серебряную медаль.

Олимпиада «Аль-Хорезми» направлена на развитие интеллектуального потенциала молодежи Центральной Азии и популяризацию точных наук.

Напомним, 13 мая в городе Белу-Оризонти (Бразилия) завершилась 59-я Международная Менделеевская олимпиада по химии. Мангистауские школьники завоевали две серебряные и одну бронзовую медали.

Рамазан Бутантаев, ученик 10-го класса специализированного IT-лицея, стал победителем престижной лингвистической олимпиады APLO-2025.

Ранее школьник из Актау стал призёром Международной Балканской олимпиады.