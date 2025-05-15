Служит ли стертая разметка основанием для отмены штрафа – ответ адвоката из Актау

По ситуации с обжалованием штрафа за пересечение невидимой стоп-линии на перекрестке между микрорайонами 29А, 31, «Шыгыс-1» и «Толкын-2» высказался партнер адвокатской конторы «Omirbolat, Suyundukov & Assauova» адвокат Айбек Суюндуков, сообщает Lada.kz .

Фото предоставил водитель Самат

Водитель обязан соблюдать требования дорожной разметки, если она нанесена и видима, как говорит адвокат.

Согласно ПДД РК при запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивного) или регулировщика водители останавливаются перед стоп-линией. Однако правила также устанавливают, что дорожная разметка должна быть четкой и видимой для участников дорожного движения. Далеко не всегда стоп-линии наносятся в соответствии с правилами. Встречаются стоп-линии, нанесенные в непосредственной близости перед светофорами, - уточняет Айбек Суюндиков.

Вместе с тем, согласно пункту 6.2.14. СТ РК 1412-2017 «Технические средства регулирования дорожного движения. Правила применения» разметка «стоп-линия» должна применяться перед перекрестками при наличии дорожного знака «Движение без остановки запрещено», в местах, где движение регулируется светофором, и перед железнодорожными переездами.

В местах, где движение регулируется светофором, «стоп-линию» следует наносить с учетом обеспечения видимости сигналов светофора водителями остановившихся транспортных средств. При этом расстояние от стоп-линий до светофора должно быть не более 15 метров при расположении светофоров над проезжей частью и 3 метров – сбоку от проезжей части.

Если разметка стерта или невидима (например, из-за износа или погодных условий), это может создавать правовую неопределенность в вопросе привлечения водителя к ответственности, поскольку водитель может не иметь объективной возможности правильно оценить границу остановки, что ставит под сомнение правомерность фиксации и привлечения к ответственности, - объясняет адвокат.

Действующее законодательство, в частности, статья 601 КоАП РК, предусматривает административную ответственность за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги. Однако привлечение к ответственности должно основываться на наличии всех предусмотренных элементов состава правонарушения, включая надлежащее техническое состояние дорожной инфраструктуры.

Судебная практика по аналогичным делам в Казахстане показывает, что при отсутствии на дороге четко обозначенной стоп-линии и наличии доказательств (фото- и видеоматериалов) суды нередко могут признавать такие штрафы необоснованными и отменять постановления уполномоченных органов, а производство по делу об административном правонарушении прекратить за отсутствием состава административного правонарушения.

Если разметка действительно стерта или не нанесена, это создает правовые основания для оспаривания штрафа, так как водитель не может быть привлечен к ответственности за нарушение, которое невозможно было объективно соблюсти из-за отсутствия разметки, - уверяет Айбек Суюндиков.

Согласно статье 10 КоАП РК лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном настоящим Кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, органа (должностного лица), рассмотревшего в пределах своих полномочий дело. В случае рассмотрения дела об административном правонарушении в порядке сокращенного производства, а также по предписанию о необходимости уплаты штрафа лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, считается невиновным до момента вступления в законную силу соответствующего решения. Никто не обязан доказывать свою невиновность. Любые сомнения в виновности толкуются в пользу лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении. В его же пользу должны разрешаться и сомнения, возникающие при применении законодательства об административных правонарушениях.

Таким образом, полиция обязана предоставить доказательства того, что:

Стоп-линия была нанесена и видима на момент правонарушения. Водитель пересёк стоп-линию при запрещающем сигнале светофора или в нарушение знака.

Если разметка отсутствует, это может быть квалифицировано как нарушение со стороны дорожных служб, ответственных за содержание дорог.

Согласно Закону РК «О дорожном движении», уполномоченный орган в области транспорта и коммуникаций, местные исполнительные органы, владельцы дорог обязаны обеспечить безопасное функционирование, поддержание и улучшение существующей дорожной инфраструктуры.

Отсутствие разметки можно отнести к нарушением со стороны дорожных служб, а не водителя, и привлечение к ответственности в таких условиях противоречит принципу вины, закреплённому в статье 11 КоАП РК.

Для справки:

Партнер адвокатской конторы «Omirbolat, Suyundukov & Assauova» Айбек Суюндуков, на момент публикации комментария:

не представляет интересов лиц, упомянутых в данной статье;

предоставил комментарий, основанный на действующем законодательстве, имеющем силу на момент публикации.

Напомним, автовладелец Самат оказался в центре спорной ситуации с системой видеофиксации «Сергек». Ему пришел штраф за пересечении стоп-линии, хотя она была полностью стерта. Водитель надеется, что его дело привлечёт внимание к проблеме состояния дорог и заставит власти обратить внимание на отсутствие дорожной разметки.

С конца 2024 года у казахстанцев появилась возможность просмотреть фото- и видеоматериалы с камер «Сергек».