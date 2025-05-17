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17.05.2025, 12:26

Как защитить детей на дорогах: школьница из Актау предлагает проект по безопасности

Общество 0 2 147 Наталья Вронская

 Десятиклассница Назарбаевской интеллектуальной школы  Актау Аружан Казыева взялась за решение одной из самых острых городских проблем - безопасности детей по пути в школу, сообщает Lada.kz.

фото из личного архива Аружан Казыевой
фото из личного архива Аружан Казыевой

Её инициатива «Safe Way to School» стала частью международного социального проекта, охватывающего десятки регионов Казахстана и Кыргызстана. В Актау девушка выбрала конкретный участок — территорию в радиусе 500 метров от своего дома в 9-м микрорайоне.

«В этот район частично входят 7-й и 14-й микрорайоны, полностью — 9-й. Здесь расположена школа № 11 и несколько детских садов. Я начала с анализа проблемных зон: провела опросы жителей, изучила маршруты детей, составила карту рисков, — рассказывает Аружан. — Проект не просто теоретический. Я хочу, чтобы его реально внедрили».

В результате школьница выявила 10 наиболее опасных участков. Среди проблем — отсутствие «зебр», уличного освещения, лежачих полицейских, а также небезопасное соседство школ с грузовыми маршрутами.

«Каждому участку я присвоила координаты, сделала фотографии, указала, какие принципы Vision Zero нарушаются и какие технические решения можно применить. Например, установка знаков и разметки, ограничение скорости до 30 км/ч у школ, установка физических барьеров», — поясняет она.

Свою аналитическую работу Аружан оформила в виде полноценного документа с обоснованиями, визуализациями, предложениями и ссылками на источники. Уже на этой неделе она планирует передать его акиму Актау.

Проект уже получил поддержку двух депутатов и администрации одной из школ. Реализация инициативы не требует затрат со стороны самой Аружан — это общественная работа. В случае одобрения предложения могут быть включены в программы местного самоуправления.

«Это не про выгоду, — подчёркивает Аружан. — Это про ответственность. Я верю, что один человек может повлиять на среду, если действует системно и с фактами».

Поводом к ещё более активному продвижению инициативы стал недавний случай: в Актау были сбиты двое подростков по пути домой из школы. Аружан проанализировала это ДТП и пришла к выводу: трагедии можно было бы избежать, если бы инфраструктура была подготовлена.

«Там не было лежачих полицейских, разметка почти стёрта, знаков и камер не видно. У нас часто соблюдают правила только тогда, когда боятся наказания. А должна быть культура и система, которая не даёт ошибиться», — отмечает школьница.

Проект «Safe Way to School» — это не только карта проблем, но и шаг к городу, где детям безопасно идти в школу. И этот шаг в Актау делает старшеклассница, вооружённая знаниями, инициативой и верой в перемены.

Напомним, ДТП  произошло 14 мая. Трое подростков пересекали проезжую часть по пешеходному переходу между микрорайонами «Шығыс-2» и «Шығыс-3». Двоих из них сбил автомобиль, водитель которого не затормозил на «зебре». Пострадавших доставили в Мангистаускую областную многопрофильную детскую больницу. Школьники 2013 и 2014 годов рождения, пострадавшие в аварии, получили черепно-мозговые травмы.

На следующий день, 15 мая, сообщалось, что мальчикам срочно требуется донорская кровь любой группы. После ДТП в районе пешеходного перехода между микрорайонами «Шығыс-2» и «Шығыс-3» установили  «лежачего полицейского». По сообщению медиков, мальчики всё ещё находятся в тяжёлом состоянии.

 

 

 

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Комментарии

3 комментарий(ев)
IMHO
IMHO
Не последствия надо убирать, а причину! А причина, чаще всего, в несоблюдении самими пешеходами правил безопасности при пересечении проезжей части. Решение, проще некуда! И ни детям, ни акиматам, ни дорожным службам ничего тут выдумывать не нужно будет. Просто, Уважаемые Родители, учите своих детей безопасности! Безопасности в любых местах: на улице, в школе, на дорогах, даже на пешеходных переходах! Не всегда вы можете оказаться рядом и подсказать. Безопасность - это самое главное в их начинающейся жизни. И учите не только словами, а и собственным примером! Очень часто можно наблюдать, как взрослые сознательные люди пересекают проезжую часть где им вздумается. Иногда и вместе с детьми! Или в 10-20 метрах от "зебры". Неужели не страшно за свою жизнь? А на пешеходных переходах многие зачастую даже не смотрят по сторонам, считая что их должны пропускать. Да, должны! Обязаны по ПДД! Но, по тем же ПДД, пешеходы обязаны убедиться в безопасности своего перехода! Почему об этом никто никогда не вспоминает? Или вспоминают, когда уже поздно... Потому что не знают, не слышали, не читали или родители их в детстве не научили...
17.05.2025, 14:47
Базелик
Базелик
14 мая в результате дтп пострадали дети, дай бог что бы они не остались инвалидами. Сейчас в городе увеличивается количество транспорта на транзитах т. к мангистау дали "зеленый свет" эти авто не как не контралируются. Вторая проблемма это автобусы и теи"овцы" которые ими управляют они вообще не соблюдают пдд. Баурсаки из акимата, может хватит воровать народные деньги, построите подземные переходы
17.05.2025, 08:21
Pluto 9701
Pluto 9701
В школах с молоком матери на губах учите детей правильно переходить проезжую часть дороги как это делалось в СССР в то время были специальные занятия по правилам перехода дороги в соответствии с ПДД да и некоторых взрослых не мешало бы снова усадить за парту. Вы посмотрите что творят пешеходы при переходе дороги.
17.05.2025, 07:38
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