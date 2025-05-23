Ни пройти, ни проехать: части велодорожки лишили жителей Актау

Жители Актау пожаловались на то, что не могут, как раньше, совершать комфортные велопрогулки из областного центра в сторону Приморского. Виной тому – установленный на единственной обустроенной велодорожке павильон. В Актауском городском отделе архитектуры и градостроительства прокомментировали ситуацию, передает Lada.kz .

Фото жителей Актау

Как рассказали жители Актау, установленный прямо на дорожке павильон мешает не только любителям велопрогулок, но и пешеходам.

Недавно прошел велозаезд Tour De Bozjyra, и посмотрите на фото, как относятся к единственной нормальной велосипедной дорожке из города в сторону Приморского. В прошлом году был нормальный проезд по велодорожке и проход по тротуару, в этом году построили «это» (павильон – прим. авт.), причем, так, что даже родителям с ребенком в коляске будет проблематично пройти, не спускаясь на проезжую часть, - рассказали люди.

Корреспондент Lada.kz обратился за разъяснениями в городскую администрацию. Там пояснили, что павильон построен на законных основаниях.

На основании решения Мангистауского областного маслихата от 15 января 2021 года №1/11 «О плане развития Мангистауской области на 2021-2025 годы», а также заключения земельной комиссии, был предоставлен земельный участок для установки и эксплуатации торгового павильона, совмещённого с автобусной остановкой. Установка объекта осуществлена на основании выданных в установленном порядке разрешительных документов, включая архитектурно-планировочное задание и согласованный эскизный проект, - пояснили в Актауском городском отделе архитектуры и градостроительства.

Тем не менее, чиновники пообещали найти выход из ситуации, которые устроят все стороны.

Вместе с тем, учитывая поступающие обращения от граждан по поводу затруднения прохода и проезда, акиматом будет рассмотрена возможность внесения корректировок в планировочные решения, в том числе – расширение прохода либо изменение расположения объекта без ущерба для безопасности движения, - заключили в отделе.

Ранее Lada.kz сообщала о стройке в 16 микрорайоне, которая заинтересовала жителей Актау. О том, что за объект возводится на месте, читайте по ссылке.