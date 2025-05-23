Акимат: Кондукторов в Актау увольнять не будут

Публикация новости о переходе обслуживания в общественном транспорте на SmartCity вызвала резонанс – в редакцию издания обратились представители акимата с сообщением, что кондукторы якобы узнали о ликвидации их должностей из статьи, и теперь пришли в акимат с требованием сохранить им работу, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото из архива Lada.kz

В Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог поспешили заверить, что кондукторов увольнять не будут.

В дальнейшем, как и в других регионах нашей республики, введение контрольно-ревизионной службы на автобусах вместо кондукторов будет осуществляться поэтапно, в зависимости от необходимости. Не будут допущены нарушения прав действующих кондукторов, как работников, предусмотренных Трудовым кодексом. По данному вопросу будут проведены переговоры с руководителями всех транспортных ведомств. Сообщаем, что транспортная компания не планирует увольнять кондукторов, - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Актау присоединится к городам, в которых пассажиры плату за проезд будут вносить самостоятельно. Инфоповодом для новости послужила информация, поступившая от одного из кондукторов в общественном транспорте. В ТОО «КаспийАвтоПарк» рассказали, как будет осуществляться переход на электронную систему оплаты и диспетчеризации SmartCity.