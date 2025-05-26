Спортсмен из Актау Ильдар Ягьяев вошёл в Книгу рекордов Гиннесса 2026

Семикратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса и известный спортсмен из Актау Ильдар Ягьяев сообщил редакции Lada.kz , что статья о нем официально вошла в печатное издание Книги рекордов Гиннесса 2026 года.

Фото Ильдара Ягъяева

Ильдар Ягьяев рассказал, что спустя 16 лет восемь рекордов Гиннесса, сотни тысяч подтягиваний и десятки сорванных мозолей, его имя наконец появилось на страницах печатного издания Книги рекордов Гиннесса 2026, которое вскоре будет распространяться по всему миру.

После Лондонского марафона, где я произвёл настоящий фурор — люди фотографировались, интересовались моей историей — мне вручили подарок организаторы Лондон-марафон, а также редакторы книги пригласили на закрытую презентацию Книги рекордов Гиннеса 2026 года. Я стал одним из первых, кто увидел издание до выхода. Сам главный редактор Крэг Глендэй подошёл, показал страницу с моим рекордом и сказал: «С казахами еще не встречался, и поражен моей стойкостью и целеустремленностью». Кто-то скажет, что мне повезло. Но за этим стоит не везение, а настойчивость, стратегия и желание доказать, что невозможное возможно, - сказал спортсмен.

Ильдар Ягьяев подчеркнул, что стал первым казахом, попавшим на страницы печатной версии Книги рекордов Гиннеса, которая разлетится миллионными тиражами.

Пробежал два самых престижных марафона в мире за месяц без подготовки. Семь раз становился рекордсменом Гиннеса. Семь лет подряд становился чемпионом мира. Руководил международными брендами — «Бургер Кинг» и KFC. Был президентом федерации. Завоевал титулы чемпиона Великобритании по грэпплингу и джиу-джитсу в абсолютке. Был победителем 100 новых лиц Казахстана, выиграл спортивную площадку для родного города. Это не случайность. Настойчивость, дисциплина, видение и действие. Следующая цель - заработать свой первый миллион. Не ради цифры. Не ради статуса. А ради доказательства. Доказательства того, что мышление чемпиона применимо не только на спортивной арене, но и в мире бизнеса. Не ждите лёгкого пути. Но знайте — с правильным подходом невозможное становится достижимым. Через месяц мне исполнится 30 лет, и я очень хочу успеть попасть в список журнала Forbes Kazakhstan, — поделился Ильдар Ягьяев.

Напомним, рекордсмен из Актау получил пятилетнее политическое убежище в Великобритании.

Ильдар Ягьяев уехал на заработки в Англию в 2023 году. По приезду занимался сборкой салата на ферме.

В апреле 2024 года спортсмен завоевал медали на чемпионате Великобритании по грэпплингу и джиу-джитсу.

Ильдар Ягьяев рассказывал, сколько он зарабатывает за день и в месяц, работая менеджером магазина, а также лейбором в Англии.

В январе текущего года он подал заявку на политическое убежище в Великобритании. Там же атлет из Актау установил два новых рекорда Гиннесса.

В апреле 2025 года Ильдар Ягьяев принял участие в Лондонском марафоне и пополнил свою коллекцию достижений еще одним рекордом.