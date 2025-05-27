За неделю в отношении трех актаусцев начаты уголовные расследования за побои

В полицию поступило 63 обращения, связанных с семейно-бытовым насилием, возбуждено три уголовных дела, передает Lada.kz .

Домашнее насилие. Иллюстративное фото: shutterstock

Как сообщили в управлении полиции Актау, в течение недели в отношении одного лица был составлен протокол по статье 73 КоАП РК (Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений). Еще пятерых отправили в административный суд за нарушение охранного предписания (ст. 461 КоАП РК).

По статье 109-1 УК РК (Побои) начато досудебное расследование в отношении трех лиц.

Составлено 11 административных протоколов по другим статьям. В связи с отсутствием состава правонарушения 31 уведомление оставлено без регистрации, 12 сообщений были объединены ввиду их схожести по содержанию, - сообщили в управлении полиции.

Еще 10 семейных дебоширов поставлены на профилактический учет, и им вынесено охранное предписание сроком на месяц, чтобы они «остыли», пересмотрели свое поведение.

Напомним, жительница Актау продолжительное время подвергалась насилию. В течение двух часов ее избивал бывший-будущий муж, и грозил сбросить ее с высотки. Чтобы добиться справедливого расследования, потерпевшая была вынуждена нанять адвоката.