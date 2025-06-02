Житель Мангистау пожаловался на мусор и наскальные надписи в Долине замков Айракты

В редакцию Lada.kz обратился житель Мангистауской области, выразив обеспокоенность мусором и надписями на скалах в Долине замков Айракты, оставленных после массового отдыха горожан.

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Житель Актау Сергей, занимающийся организацией джип-туров по живописным местам Мангистау, был шокирован увиденным 1 июня. По его словам, одна из самых популярных достопримечательностей региона - долина замков Айракты - после массового отдыха горожан превратилась в настоящую свалку.

Помимо разбросанного повсюду мусора, он увидел повреждённые камни и свежие надписи прямо на скалах.

Вот так мы хотим развивать туризм в Мангистау. В Долине замков Айракты на скалах сохранились петроглифы — это часть нашей истории. Но, когда приезжают наши местные жители отдыхать, они разбивают камни, оставляют мусор, рисуют надписи. У них нет ни культуры, ни понимания ценности этого места. Всё превращается в свалку. Мы уже много лет организуем туры, и после приезда туристов там не остается даже соринки. Но как только отдыхают местные, всё превращается в хаос. Даже поставили мусорные контейнеры на выезде из Айракты, но людям тяжело собрать и довезти мусор до них или хотя бы до дома в город, - говорит Сергей.

Житель Актау обращается к акимату с просьбой обратить внимание на проблему.

Я не знаю, может, стоит взять эти достопримечательности под особую охрану и штрафовать тех, кто не умеет культурно отдыхать. Это настоящее позорище, самое красивое место превратилось в свалку. Камни разбиты, мусор разбросан повсюду, — отметил мужчина.

Напомним, с приходом весны, преобразившей Долину Замков Айракты, в местность хлынули отдыхающие, а с ними и большое количество мусора. Побывавший на месте туроператор наглядно показал масштабы бедствия.

В Мангистауском районном акимате отчитались, что ГКП «Маңғыстау жылу, су» приступило к регулярной очистке территории Долины замков. Работники установили здесь 10 мусорных контейнеров.

Ранее жительница региона во время отдыха у моря на 43-м километре заметила на скале нанесенную красной краской надпись «Ұштаған». Женщина предположила, что авторы прибыли на отдых из села Уштаган (Мангистауский район). Отношение к природе края вызвало резонанс среди пользователей социальных сетей.

Жителя Мангистауской области, расписавшего скалу в районе 43 километра признанием в любви поселку, оштрафовали.