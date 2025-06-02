В Актау наградили героев, спасших тонущего подростка

Аким города Актау Абилкаир Байпаков наградил Рамазана Зулкашева и Абзала Жалгасбаева за спасение подростка, едва не утонувшего в море. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото пресс-службы акимата

Сегодня, 2 июня, пресс-служба акимата Актау сообщила, что глава города Абилкаир Байпаков наградил Рамазана Зулкашева и Абзала Жалгасбаева за спасение подростка, едва не утонувшего в море.

Это говорит о правильном воспитании, которое вы получили от родителей, и о чистоте ваших намерений — прийти на помощь в трудную минуту. Спасибо вам за мужество и отвагу, — сказал аким города Актау Абилкаир Байпаков.

Абзал Жалгасбаев на момент происшествия работал официантом в одном из прибрежных ресторанов, а Рамазан Зулкашев приехал в Актау с визитом из Атырауской области. Рамазан, мечтающий стать профессиональным спортсменом, оказался первым, кто добрался до тонущего подростка.

Я футболист, и, не раздумывая, бросился к морю, зная, что могу быстро бегать. Как только спас ребёнка, сразу оказал ему первую помощь и пожелал скорейшего выздоровления. Прошу всех не заходить в запрещённые для купания места. Не оправдывайтесь тем, что слушаете друзей или пытаетесь кому-то что-то доказать, — сказал Рамазан Зулкашев.

Напомним, 28 мая на побережье Каспийского моря в районе 7А микрорайона спасли подростка. По данным спасателей, ребёнок 2011 года рождения начал тонуть, спрыгнув в воду в запрещенном для купания месте.

Подробности происшествия рассказал спасший тонувшего подростка в Актау.