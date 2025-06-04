Акимат Актау предупредил предпринимателей

Чиновники сделали важное обращение к предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Актау, сообщает Lada.kz .

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В связи с предстоящими праздничными мероприятиями и в целях предотвращения возможной паники среди населения администрация настоятельно просит предпринимателей воздержаться от проведения акций, мероприятий по предоставлению бесплатных услуг, а также раздачи бесплатных товаров.

Напоминаем, что проведение любых массовых мероприятий в общественных местах, включая благотворительные акции, раздачу продуктов питания и подарков, требует обязательного предварительного согласования с акиматом соответствующего населенного пункта в соответствии с действующим законодательством РК, - обращаются чиновники.

Напомним, ранее в Актау магазин детской одежды устроил бесплатную раздачу мороженого, которая впоследствии превратилась в давку.

Позже стало известно, что владелец торговой точки будет привлечен к административной ответственности.