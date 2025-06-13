Названы новые сроки углубления дна Каспийского моря

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по крупным инвестиционным проектам в сфере транспорта. В ходе мероприятия были названы новые сроки углубления дна Каспия, сообщает Lada.kz .

Фото: акимат Мангистауской области

По данным пресс-службы правительства Казахстана, в числе новых проектов, которые власти намерены реализовать в Мангистауской области, строительство магистрали Центр - Запад, которая позволит сократить расстояние транзитным маршрутам в направлении порта Актау из Астаны на 889 километров.

В сфере водного транспорта в июле планируется провести дноуглубительные работы порта Актау.

Вместе с тем в рамках развития торгового флота в 2025 году будут приобретены восемь единиц судов, в том числе шесть сухогрузов и два парома.

Ранее сообщалось, что снижение уровня Каспийского моря начало оказывать заметное влияние на деятельность Актауского международного морского торгового порта.

В результате дноуглубительные работы в порту обещали начать в июне текущего года.

Стоимость мероприятий оценивалась в 42,1 млрд тенге.

Кроме того, специалисты выразили свое мнение о том, поможет ли углубление водоема повысить рентабельность морских маршрутов.