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16.06.2025, 20:15

В Актау открыли обновлённую дорогу между 21 и 3Б микрорайонами

Общество 0 5 106 Наталья Вронская

В Актау завершились работы по реконструкции тепловых сетей и восстановлению дорожного полотна между 21 и 3Б микрорайонами. Автомобильная дорога вновь открыта для движения транспорта, передает Lada.kz.

Фото: ЦОК Мангистауской области
Фото: ЦОК Мангистауской области

С марта текущего года на участке велись масштабные работы: под проезжей частью прокладывались новые тепловые сети. В рамках проекта уложены трубы диаметром 1020 миллиметров общей протяжённостью 945 метров.

На сегодняшний день все строительные работы завершены. Территория вдоль дороги благоустроена, уложен новый асфальт, нанесена разметка, созданы условия для безопасного проезда, - сообщил директор филиала механизированных работ АО «Алматыинжстрой» Сакен Бердибаев.

Отмечается, что местные предприниматели, работающие рядом с участком, положительно оценили проведённую реконструкцию и поблагодарили акимат города за улучшение инфраструктуры и создание комфортных условий для жителей и бизнеса.

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Комментарии

5 комментарий(ев)
Космос
Космос
Как житель Актау хочу поблагодарить кампанию Алматыинжстрой за ответственное отношение к благоустройству нашего города! Эти сразу за собой наводят порядок и асфальтируют, что положено, и сейчас и в прошлом году. Не то, что наши местные КСЖА. Два года как поменяли трубы в 11 мкр дома 20 и 21, разворотили всё и бросили, по всему городу есть их брошенные раскопки... акимату надо внушить им как за собой порядок наводить
17.06.2025, 11:22
Maximus
Maximus
"Территория вдоль дороги благоустроена, уложен новый асфальт, нанесена разметка, созданы условия для безопасного проезда" Кто принимал участок дороги пройдите и посмотрите в каком состоянии оставили обочины и заезды-выезды вдоль участка дороги.
17.06.2025, 09:48
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Предполагаю, что скоро эту же дорогу снова будут вскрывать и что то искать. У нас так положено.
17.06.2025, 03:31
fox1167
fox1167
"уложен новый асфальт, нанесена разметка, созданы условия для безопасного проезда"-----Ну а теперь не пора ли взяться за дорогу которая проходит мимо Актаугаз и Казфрут ????????
17.06.2025, 00:59
Jack
Jack
Ну наконецто!
16.06.2025, 17:37
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