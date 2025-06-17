В Актау открыли обновлённую дорогу между 21 и 3Б микрорайонами

В Актау завершились работы по реконструкции тепловых сетей и восстановлению дорожного полотна между 21 и 3Б микрорайонами. Автомобильная дорога вновь открыта для движения транспорта, передает Lada.kz .

Фото: ЦОК Мангистауской области

С марта текущего года на участке велись масштабные работы: под проезжей частью прокладывались новые тепловые сети. В рамках проекта уложены трубы диаметром 1020 миллиметров общей протяжённостью 945 метров.

На сегодняшний день все строительные работы завершены. Территория вдоль дороги благоустроена, уложен новый асфальт, нанесена разметка, созданы условия для безопасного проезда, - сообщил директор филиала механизированных работ АО «Алматыинжстрой» Сакен Бердибаев.

Отмечается, что местные предприниматели, работающие рядом с участком, положительно оценили проведённую реконструкцию и поблагодарили акимат города за улучшение инфраструктуры и создание комфортных условий для жителей и бизнеса.