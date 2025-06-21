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21.06.2025, 17:36

«Куда нам деваться?!»: остановить скандальную стройку просят жители Актау

Общество 0 2 035 Сергей Кораблев

Строительство четырехэтажного многоквартирного дома, как заявляют жители микрорайона «Самал», создаст чрезмерную нагрузку на инженерные сети, водоснабжение, электросети и канализацию, которые и так работают на пределе возможностей. По этим причинам люди просят остановить возведение объекта, сообщает Lada.kz.

Фото предоставили жители микрорайона «Самал»
Фото предоставили жители микрорайона «Самал»

Жители «Самала» в Актау бьют тревогу: ускоренными темпами среди жилой застройки ведется строительство четырехэтажного многоквартирного дома.

В распоряжении Lada.kz оказался эскизный проект строящегося объекта, который появился на руках у жителей микрорайона.

Это полноценный жилой дом на 20 семей и обеспечить его необходимыми ресурсами без ущерба для уже существующей инфраструктуры невозможно, уверены горожане.

Мы и сейчас живем с низким давлением воды, а что будет после? Канализация не выдержит, парковок нет, проехать будет невозможно. Давление воды никто не повысит, чиновникам до нас дела нет. Все это из-за безумной жадности бизнесменов и равнодушия тех, кто обязан защищать интересы горожан, - возмущаются жители.

Жители требуют вмешательства властей и ответов на главный вопрос: куда деваться им, если стройка идет, несмотря ни на что?

Напомним, в начале года стройка уже вызывала волну возмущений. 

После жалоб с февраля по май возведение объекта было приостановлено. Однако 5 июня, без каких-либо разъяснений, работы вновь активизировались.

Корреспондент Lada.kz снова направил запрос в управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области, чтобы выяснить, на каком основании возобновлена застройка.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
from Aktau
from Aktau
ничего страшного, потерпите. Весь город терпит и вы сможете
21.06.2025, 15:22
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