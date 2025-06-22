Мангистауские школьники стали призёрами республиканского конкурса «Абайские чтения»

В Семей в области Абай завершился XXVI республиканский творческий конкурс «Абайские чтения». Мангистауские школьники стали призёрами конкрса. Об этом сообщает пресс-служба управления образования региона, передает Lada.kz.

Фото пресс-службы ведомства

С 18 по 21 июня 2025 года в Семее состоялся XXVI республиканский творческий конкурс «Абайские чтения» среди учащихся 8–11 классов. В этом году конкурс проводится на международном уровне в честь 180-летия со дня рождения великого поэта Абая Кунанбаева. Помимо участников из всех регионов Казахстана, в интеллектуальном состязании принимали участие школьники из Монголии, Туркменистана, Узбекистана и Китая.

В конкурсе приняли участие пятеро школьников из Мангистауской области, трое из которых стали призёрами.

В финальном этапе конкурса около 135 одарённых школьников соревновались в пяти номинациях: «Абайдың асыл мұрасы», «Абайдың ақын шәкірттері», «Әнді сүйсең, менше сүй», «Өлеңге әркімнің-ақ бар таласы», «Сөз өнеріндегі Ұлы Абай бейнесі». Основным условием участия явллось знание всех произведений поэта наизусть.

Согласно информации управления образования, по итогам конкурса:

Третье место заняла Аружан Жолдасбаева, ученица 10 класса общеобразовательной школы №16 имени С. Мукашева Актау;

Грамотой награждён Аружан Амандос, учащийся 10 класса общеобразовательной школы №10 Мунайлинского района;

Специальный приз имени Муратбека Оспанова получил Алмаз Айберикулы, ученик 9 класса лицея-интерната «Білім-инновация».

Напомним, пять школ Мангистауской области вошли в топ-100 лучших учебных заведений Казахстана.

Ранее школьник из Актау стал призёром Международной Балканской олимпиады.

Рамазан Бутантаев, ученик 10-го класса специализированного IT-лицея, стал победителем престижной лингвистической олимпиады APLO-2025.