Мангистауские школьники стали призёрами республиканского конкурса «Абайские чтения»

В Семей в области Абай завершился XXVI республиканский творческий конкурс «Абайские чтения». Мангистауские школьники стали призёрами конкрса. Об этом сообщает пресс-служба управления образования региона, передает Lada.kz.
С 18 по 21 июня 2025 года в Семее состоялся XXVI республиканский творческий конкурс «Абайские чтения» среди учащихся 8–11 классов. В этом году конкурс проводится на международном уровне в честь 180-летия со дня рождения великого поэта Абая Кунанбаева. Помимо участников из всех регионов Казахстана, в интеллектуальном состязании принимали участие школьники из Монголии, Туркменистана, Узбекистана и Китая.
В конкурсе приняли участие пятеро школьников из Мангистауской области, трое из которых стали призёрами.
В финальном этапе конкурса около 135 одарённых школьников соревновались в пяти номинациях: «Абайдың асыл мұрасы», «Абайдың ақын шәкірттері», «Әнді сүйсең, менше сүй», «Өлеңге әркімнің-ақ бар таласы», «Сөз өнеріндегі Ұлы Абай бейнесі». Основным условием участия явллось знание всех произведений поэта наизусть.
Согласно информации управления образования, по итогам конкурса:
Напомним, пять школ Мангистауской области вошли в топ-100 лучших учебных заведений Казахстана.
Ранее школьник из Актау стал призёром Международной Балканской олимпиады.
Рамазан Бутантаев, ученик 10-го класса специализированного IT-лицея, стал победителем престижной лингвистической олимпиады APLO-2025.
Комментарии0 комментарий(ев)