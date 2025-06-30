Цивилизация подкралась незаметно: в центре Актау обещают в июле установить мусорные урны

Ближе к середине июля в центре города возле скамеек установят мусорные урны. Об этом сообщили в городском отделе ЖКХ, передает Lada.kz.

фото из архива Lada.kz

На запрос редакции о сроках установки мусорных урн в центре Актау в городском акимате сообщили следующее:

Урны, ранее установленные вдоль городской набережной, в настоящее время находятся в ремонте. После завершения восстановительных работ их планируется установить в середине июля в центре города, вдоль скамеек, - отметили в акимате.

Напомним, житель Актау выразил недовольство отсутствием мусорных урн в центре города. По его словам, во время прогулок приходится носить мусор с собой, поскольку урн поблизости просто нет.

Ранее, в мае 2025 года, Lada.kz сообщала, что горожане неоднократно поднимали проблему отсутствия мусорных урн возле скамеек в центре города. Тогда в городском отделе ЖКХ пообещали, что проблема будет решена до конца месяца, урны планируют установить рядом с лавками.

В июне 2025 года на пешеходных дорожках возле Ботанического сада и в 9 микрорайоне также установили скамейки без урн. В Актауском городском акимате сообщили, что старые урны находятся в ремонте. После восстановления их обещают вернуть на улицы, в том числе расставить на указанных участках.