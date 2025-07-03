Бесплатные курсы массажистов для мам из социально уязвимых семей стартуют в Жанаозене

Общественный фонд «Мы люди - мы вместе» запускает двухнедельные бесплатные курсы по профессии «массажист» для женщин из социально уязвимых категорий населения, передает Lada.kz .

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Пройти курсы могут женщины из малообеспеченных семей, многодетные матери, а также мамы, воспитывающие детей с ограниченными возможностями. По завершении обучения всем участницам будет выдан сертификат.

Мы хотим не просто дать знания, но и открыть возможность для женщин начать зарабатывать и быть независимыми. По итогам обучения самой старательной участнице будет подарена массажная кушетка, - сообщили организаторы.

Курсы стартуют 7 июля в 10:00 часов.

Подробности можно уточнить по номеру телефона: +7 (702) 821-06-50.

Ранее Lada.kz подробно рассказывала о Доме мамы, который предоставляет одиноким женщинам с малышами помощь в виде временного жилья, питания и обучения. Подробнее по ссылке.