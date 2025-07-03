Какая медпомощь положена незастрахованным: пояснения специалистов из Мангистау

По словам специалистов, отсутствие статуса застрахованного в системе обязательного медицинского страхования не лишает жителей региона права на получение бесплатной врачебной помощи, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото. Создано с помощью чата GPT

По данным Фонда социального медицинского страхования (ФСМС), в 2025 году на гарантированный объём медицинской помощи (ГОБМП) предусмотрено 1,63 триллиона тенге.

Многие ошибочно думают, что без статуса застрахованного в поликлинике не примут. Однако есть чёткий перечень медицинских услуг, которые будут оказаны каждому, независимо от участия в системе ОСМС, - отметила заместитель председателя правления ФСМС Индира Саркенова.

На какие услуги можно рассчитывать:

1. Скорая медицинская помощь, включая вызов бригады и санитарную авиацию.

2. Первичная медико-санитарная помощь: приём участкового врача, диагностика и лечение наиболее распространённых заболеваний, профилактика, вакцинация, наблюдение за беременными.

3. Специализированная помощь в амбулаторных условиях: диагностика ВИЧ и туберкулеза, лечение социальных и хронических заболеваний, помощь при травмах и отравлениях.

4. Стационарозамещающая помощь: дневной стационар для пациентов с хроническими и социально значимыми заболеваниями.

5. Стационарная помощь: экстренная и плановая госпитализация, в том числе по инфекционным заболеваниям.

6. Медицинская реабилитация: в рамках ГОБМП она предусмотрена для больных туберкулёзом.

7. Паллиативная помощь – при тяжёлых неизлечимых заболеваниях.

8. Обеспечение препаратами крови и её компонентами.

9. Патологоанатомическая диагностика.

10. Донорство органов: посмертная подготовка, хранение и транспортировка.

Также пациенты с определёнными хроническими заболеваниями могут получить льготные лекарства и медицинские изделия на амбулаторном уровне, даже без страхового статуса.

В фонде напомнили, ГОБМП финансируется из бюджета и доступен для граждан Казахстана, кандасов, беженцев, иностранцев и лиц без гражданства, проживающих на территории страны с видом на жительство. Иностранцы и лица без гражданства, временно находящиеся в РК, могут рассчитывать на помощь при инфекциях, опасных для окружающих.

Если вам отказали в праве на бесплатную помощь, вы можете обратиться в Службу поддержки пациента в вашей поликлинике или больнице. В случае нерешённой ситуации – направить жалобу в Фонд социального медстрахования.

Ранее Lada.kz рассказывала о том, как в Мангистауской области пройти скрининговое обследование. Подробнее по ссылке.