Аким Мангистау обсудил с немецкими инвесторами проекты по водообеспечению региона

Нурдаулет Килыбай провёл встречу с представителями немецкой компании Bioworks, специализирующейся на разработке технологий очистки и обеспечения питьевой водой. Визит прошёл в рамках сотрудничества по решению актуальной проблемы дефицита водных ресурсов в области, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Фото: ЦОК Мангистауской области

Во время встречи стороны обсудили перспективы реализации совместных проектов, включая строительство опреснительного завода и модернизацию КОС-1 (канализационно-очистной станции) в Актау.

Как сообщается, компания Bioworks занимает ведущие позиции на мировом рынке экологически безопасных решений в сфере водоочистки. Технологии, которые предлагает компания, ориентированы на эффективное использование водных ресурсов, повторное применение очищенной воды, снижение затрат на строительство и минимизацию экологического ущерба.

В настоящее время в регионе реализуется ряд крупных проектов, направленных на полное устранение дефицита воды. Мы готовы поддерживать все инициативы, направленные на повышение благосостояния населения и обеспечение устойчивого развития, - подчеркнул аким области Нурдаулет Килыбай.

Он отметил, что сотрудничество с международными инвесторами и высокотехнологичными компаниями открывает новые возможности для края, и добавил, что проекты, предложенные немецкой стороной, в ближайшее время будут детально проработаны.

Напомним, днем ранее на заседании в правительстве министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев сообщил, что регион входит в десятку регионов со 100% водоснабжением. Жители области скептически отнеслись к приведенным статистическим данным.