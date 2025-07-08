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08.07.2025, 12:30

Житель Актау разбил бордюр для проезда автомобиля и нарвался на штраф

Общество 0 2 155 Ольга Максимова

Жильцы зафиксировали факт разрушения городского имущества в одном из микрорайонов города. Виновнику выписали штраф, передает Lada.kz.

Скриншот из видео
Скриншот из видео

Как стало ясно из опубликованных кадров, автовладельцы решили поздно вечером 7 июля убрать бордюр у дома №24 в 13 микрорайоне, чтобы ставить свою машину ближе к деревьям. Мужчина разбил элемент благоустройства молотом. Эти действия не оценили остальные жильцы дома, которые сняли все на видео и выставили в соцсети с соответствующей жалобой.  

Госавтоинспекторы дорожно-технического отделения дорожно-технической инспекции привлекли правонарушителя по части 1 статьи 630 КоАП РК, отметив, что никакие цели не могут быть причиной самоуправства. 

Напомним, ранее мать разрушителя балясин на набережной извинялась за действия сына.

Для справки

Статья 630 КоАП РК (Повреждение дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений)

Повреждение дорог, железнодорожных переездов и других сооружений или технических средств регулирования дорожного движения, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия либо прогона животных вне специально отведенных мест и по дорогам с усовершенствованным покрытием, а также ограничение видимости средств регулирования дорожного движения вследствие установки различных сооружений или посадки зеленых насаждений, или несвоевременной их подрезки влекут штраф на физических лиц в размере 2 (7863 тенге), на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства - в размере 10 (39 320 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 20 (78 640 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 30 МРП (117 960 тенге). 

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