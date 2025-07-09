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09.07.2025, 18:35

Торжественность в прошлом: дворец бракосочетаний в Актау больше не принадлежит молодожёнам

Общество 0 3 845 Лиана Рязанцева

Жители Актау сообщили об отмене торжественных церемоний бракосочетаний в отделе регистрации актов гражданского состояния (РАГС). В Мангистауском филиале НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» озвучили причину, передает Lada.kz.

фото из архива Lada.kz
фото из архива Lada.kz

В редакцию Lada.kz обратились жители Актау, сообщив, что в городе больше не проводят торжественные церемонии бракосочетаний.

В новом здании РАГСа в Актау не предусмотрена услуга торжественной регистрации брака, отсутствуют соответствующие залы. Молодожёнов лишили праздника. Это, на мой взгляд, нарушение статьи 227 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье. В других городах построены целые дворцы бракосочетаний, а у нас даже элементарного зала нет. Мы сегодня были там, регистрация назначена на 18 июля, и, честно говоря, мы в шоке, — рассказала жительница Актау.

Корреспондент редакции обратился в Мангистауский филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», чтобы выяснить причины отмены торжественных церемоний бракосочетаний.

В ведомстве сообщили, что основной причиной отмены торжественных церемоний является отсутствие специализированного зала для их проведения.

Ранее отдел регистрации актов гражданского состояния (РАГС) размещался в здании в 14 микрорайоне, находящемся на балансе областного акимата, на безвозмездной основе. В настоящее время данное здание предусмотрено для иных целей. В настоящее время отдел продолжает свою деятельность в новом помещении, также предоставленном акиматом.  Там нет соответствующего зала для проведения церемонии.  Приносим извинения жителям за возможные неудобства и благодарим за понимание, - сообщили в Мангистауский филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Напомним, отдел регистрации актов гражданского состояния (РАГС) ведет прием граждан по новому адресу.  С 12 июня прием на оказание услуг по регистрации актов гражданского состояния ведется в Доме дружбы (здание №9, первый этаж), расположенном в 34 микрорайоне. Ранее отдел РАГС располагался во Дворце бракосочетаний в 14 микрорайоне.

Ранее сообщалось, что дворец бракосочетаний в Актау вызывал состояние стыда у жителей. 

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Комментарии

4 комментарий(ев)
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Одно название для этого здания - цирк.
10.07.2025, 08:29
Argallo
Argallo
Продали здание акиматовцы. Там одни бандиты сидят
10.07.2025, 04:30
Jack
Jack
Качалки расширяются
09.07.2025, 19:15
maksimsh
maksimsh
интересно, для каких это "иных" целей?
09.07.2025, 18:30
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