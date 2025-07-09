Торжественность в прошлом: дворец бракосочетаний в Актау больше не принадлежит молодожёнам

Жители Актау сообщили об отмене торжественных церемоний бракосочетаний в отделе регистрации актов гражданского состояния (РАГС). В Мангистауском филиале НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» озвучили причину, передает Lada.kz.

фото из архива Lada.kz

В редакцию Lada.kz обратились жители Актау, сообщив, что в городе больше не проводят торжественные церемонии бракосочетаний.

В новом здании РАГСа в Актау не предусмотрена услуга торжественной регистрации брака, отсутствуют соответствующие залы. Молодожёнов лишили праздника. Это, на мой взгляд, нарушение статьи 227 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье. В других городах построены целые дворцы бракосочетаний, а у нас даже элементарного зала нет. Мы сегодня были там, регистрация назначена на 18 июля, и, честно говоря, мы в шоке, — рассказала жительница Актау.

Корреспондент редакции обратился в Мангистауский филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», чтобы выяснить причины отмены торжественных церемоний бракосочетаний.

В ведомстве сообщили, что основной причиной отмены торжественных церемоний является отсутствие специализированного зала для их проведения.

Ранее отдел регистрации актов гражданского состояния (РАГС) размещался в здании в 14 микрорайоне, находящемся на балансе областного акимата, на безвозмездной основе. В настоящее время данное здание предусмотрено для иных целей. В настоящее время отдел продолжает свою деятельность в новом помещении, также предоставленном акиматом. Там нет соответствующего зала для проведения церемонии. Приносим извинения жителям за возможные неудобства и благодарим за понимание, - сообщили в Мангистауский филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Напомним, отдел регистрации актов гражданского состояния (РАГС) ведет прием граждан по новому адресу. С 12 июня прием на оказание услуг по регистрации актов гражданского состояния ведется в Доме дружбы (здание №9, первый этаж), расположенном в 34 микрорайоне. Ранее отдел РАГС располагался во Дворце бракосочетаний в 14 микрорайоне.

Ранее сообщалось, что дворец бракосочетаний в Актау вызывал состояние стыда у жителей.