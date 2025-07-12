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11.07.2025, 19:20

С начала лета в Актау наказали 133 родителя за ночные прогулки детей

Общество 0 645 Наталья Вронская

В Актау продолжаются рейды по выявлению подростков, находящихся на улицах после 23:00 часов без сопровождения взрослых. Так, начиная с 1 июня текущего года к ответственности были привлечены 133 родителя. Об этом на запрос Lada.kz сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Согласно законодательству, несовершеннолетние не имеют права находиться в развлекательных заведениях в ночное время в период с 23:00 до 06:00 часов без сопровождения родителей или законных представителей.

Если же подобное произошло, то родителей могут привлечь к ответственности по части 1 статьи 442 КоАП РК, которая предусматривает штраф в 3 МРП или 11 796 тенге.

При этом, согласно части 2 вышеуказанной статьи, нахождение несовершеннолетних без сопровождения законных представителей вне жилища с 23:00 до 06:00 часов влечет предупреждение на законных представителей. 

Если в течение года ребенка поймают повторно за прогулками в неположенное время, штраф вырастет до 7 МРП (27 524 тенге).

Сотрудники полиции регулярно патрулируют дворы, скверы, улицы, места массового скопления молодежи. В случае выявления подростков без сопровождения родителей после 23:00 часов составляется административный протокол, а информация передаётся в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее Lada.kz рассказывала о том, какое наказание грозит жителям Мангистауской области за незаконное хранение оружия. Подробнее по ссылке.

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