С начала лета в Актау наказали 133 родителя за ночные прогулки детей

В Актау продолжаются рейды по выявлению подростков, находящихся на улицах после 23:00 часов без сопровождения взрослых. Так, начиная с 1 июня текущего года к ответственности были привлечены 133 родителя. Об этом на запрос Lada.kz сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

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Согласно законодательству, несовершеннолетние не имеют права находиться в развлекательных заведениях в ночное время в период с 23:00 до 06:00 часов без сопровождения родителей или законных представителей.

Если же подобное произошло, то родителей могут привлечь к ответственности по части 1 статьи 442 КоАП РК, которая предусматривает штраф в 3 МРП или 11 796 тенге.

При этом, согласно части 2 вышеуказанной статьи, нахождение несовершеннолетних без сопровождения законных представителей вне жилища с 23:00 до 06:00 часов влечет предупреждение на законных представителей.

Если в течение года ребенка поймают повторно за прогулками в неположенное время, штраф вырастет до 7 МРП (27 524 тенге).

Сотрудники полиции регулярно патрулируют дворы, скверы, улицы, места массового скопления молодежи. В случае выявления подростков без сопровождения родителей после 23:00 часов составляется административный протокол, а информация передаётся в комиссию по делам несовершеннолетних.

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