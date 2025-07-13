Каспийское море показали из Космоса

Каспий. Фото Олега Артемьева

Фотографию, запечатлевшую гладь северной и центральной части Каспия, он выложил 12 июля в своём Instagram-аккаунте.

Он отметил, что Каспийское море является одним из самых узнаваемых водоёмов Земли.

«Имея яркий зелёный оттенок и внушительную площадь, с высоты 400 км его точно не перепутаешь!» — написал Олег Артемьев.

Олег Артемьев, космонавт-испытатель Роскосмоса, регулярно делится с подписчиками уникальными снимками географических объектов. Иногда в его объектив попадает и Мангистауская область.

Так, Олег Артемьев поделился кадрами Мангистау в 2022 году, пыльной бурей - в 2020 году.