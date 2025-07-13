Каспийское море показали из Космоса

Российский космонавт Олег Артемьев продолжает радовать аудиторию удивительными снимками Земли, сделанными с борта Международной космической станции (МКС), передаёт Lada.kz.
Фотографию, запечатлевшую гладь северной и центральной части Каспия, он выложил 12 июля в своём Instagram-аккаунте.
Он отметил, что Каспийское море является одним из самых узнаваемых водоёмов Земли.
«Имея яркий зелёный оттенок и внушительную площадь, с высоты 400 км его точно не перепутаешь!» — написал Олег Артемьев.
Олег Артемьев, космонавт-испытатель Роскосмоса, регулярно делится с подписчиками уникальными снимками географических объектов. Иногда в его объектив попадает и Мангистауская область.
Так, Олег Артемьев поделился кадрами Мангистау в 2022 году, пыльной бурей - в 2020 году.
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