ЧП на месторождении в Тенге: департамент экологии провёл проверку

В департаменте экологии озвучили итоги внеплановой проверки, проведённой в отношении ТОО «Tenge Oil & Gas» после выброса нефтепродуктов, произошедшего 10 июня, передаёт Lada.kz.

Скриншот из видео

Неплановую проверку в отношении ТОО «Tenge Oil & Gas» специалисты провели на основании видеоматериалов, размещённых в социальных сетях, а также обращения природоохранной прокуратуры Мангистауской области.

По информации департамента экологии региона, в результате аварии произошло загрязнение почвы нефтепродуктами и выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

«По выявленным экологическим нарушениям составлены протоколы по статьям 328 (нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду) и 337 (порча земли) КоАП РК. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Напомним, 10 июня в 07:00 при проведении подрядной организацией ТОО «PETRO NefteGasService» буровых работ на скважине №553 месторождения Тенге произошёл выброс нефти.

На этой же скважине 9 июля при проведении подрядной компанией ТОО «Petro НефтеГазСервис» укладки буровой вышки на землю в горизонтальное положение произошел сгиб между второй и верхней третьей секциями конструкции.