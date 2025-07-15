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15.07.2025, 11:07

Cервис доставки еды оштрафовали за нарушение прав жителя Мангистау

Общество 0 3 469 Наталья Вронская

Жителю Мангистауской области отказали в бесплатной доставке еды, несмотря на выполненные условия для получения данной услуги. Нарушение зафиксировали специалисты департамента торговли и защиты прав потребителей региона, виновных привлекли к ответственности, сообщает Lada.kz.

Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Потребителю, оформившему заказ на крупную сумму, отказали в бесплатной доставке, несмотря на то, что это условие ранее было заявлено как общее правило для заказов выше определённого порога.

Причиной отказа исполнитель указал ограничение по территории доставки, пояснив, что бесплатно привезти еду возможно только в пределах города. Однако данный нюанс не был доведен до сведения потребителя заранее  ни на официальном сайте, ни на других цифровых платформах.

При этом адрес фактически входит в зону обслуживания, но доставка была предложена только на платной основе, - пояснили в департаменте.

Кроме того, представители организации отказались предоставить потребителю обязательные сведения о себе как о субъекте предпринимательства, включая БИН и регистрационные данные. Это нарушает право потребителя на доступ к необходимой информации и ограничивает возможность подачи обращения в уполномоченные органы.

Такие действия являются нарушением статьи 10 Закона Республики Казахстан «О защите прав потребителей», которая предусматривает право потребителя на получение полной, достоверной и своевременной информации об исполнителе и об оказываемой услуге и статьи 24 этого же Закона, устанавливающей обязанность исполнителя соблюдать условия оказания услуг, доведённые до сведения потребителя, - сообщили в ведомстве.

В отношении компании вынесено административное постановление и наложен штраф по части 1 статьи 190 КоАП РК за введение потребителя в заблуждение. Размер штрафа для юридических лиц варьируется от 20 до 50 МРП (от 78 640 до 196 600 тенге) в зависимости от размера субъекта предпринимательства.  

Жителей региона, сталкивающихся с подобными и другими нарушениями прав потребителей, просят обращаться по номерам телефона: +7 (7292) 43-14-34, 43-01-17.

Адрес департамента: Актау, 9 микрорайон, здание 23А, кабинет 215.

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