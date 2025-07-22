Почти во всех проверенных школах Мангистау выявлены санитарные нарушения

С начала года врачами-эпидемиологами проведены внеплановые проверки пищеблоков 66 школ региона. В 65 (98,5%) из них выявлены многочисленные санитарные нарушения. Об этом сообщили в региональном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля, передает Lada.kz.