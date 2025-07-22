Почти во всех проверенных школах Мангистау выявлены санитарные нарушения

С начала года врачами-эпидемиологами проведены внеплановые проверки пищеблоков 66 школ региона. В 65 (98,5%) из них выявлены многочисленные санитарные нарушения. Об этом сообщили в региональном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля, передает Lada.kz.
В школах выявлено отсутствие санитарного заключения, нарушение маркировки и условий хранения продуктов, использование запрещённых продуктов (пицца, сладости в упаковке, специи с глутаматом, кофе), плохое санитарно-техническое состояние, несвоевременные медосмотры работников, а также наличие кишечной палочки в 7,2% смывов с посуды.
«По результатам проверки наложен 61 штраф на сумму 19 994 220 тенге, выдано 64 предписания, 62 сотрудника отстранены от работы, одно дело передано в суд», - сообщили в департаменте.
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