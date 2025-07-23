Ориентировочное время подачи электричества в микрорайоны назвали коммунальщики Актау

В пресс-службе АО "МРЭК" назвали примерное время, когда будет восстановлена подача электроэнергии в оставшихся без света микрорайонах областного центра, передает Lada.kz.

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К 21:00 часу планируется восстановить подачу электроэнергии в городе.

В компании пояснили, что 23 июля в 13:40 на подстанции в 27 микрорайоне произошло аварийное отключение электроэнергии. Из-за аварии без света остались сразу больше десятка микрорайонов: 12, 13, 14, 15, 16, 19, 26, 27, 28, 28А, 29 и 30.

Причиной отключения стало повреждение оборудования. По информации энергетиков, инцидент вызван повышенной нагрузкой на сеть, связанной с экстремальной жарой.

В настоящее время аварийная бригада АО «МРЭК» работает на месте. Специалисты заверили, что прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления подачи электроэнергии.

Напомним, электроэнергию частично отключили в более чем 12-ти микрорайонах города.