Скопление спецтехники и людей в масках обеспокоило жителей пригорода Актау

В социальных сетях распространяется видео, на котором видно большое скопление людей в униформе и масках, а также спецтехники в районе торгового центра «Рахат» в Мунайлинском районе. В полиции прояснили ситуацию, передает Lada.kz.

стоп-кадр из видео @ mangystau.today

Публикации в соцсетях вызвали волну беспокойства: люди начали делиться тревожными догадками. Как сообщили в департаменте полиции, поводов для паники нет. Видео было снято вчера, 25 июля, во время проведения плановых учений, которые проводились в районе и были проанонсированы накануне на официальных страницах ведомств.

«Уважаемые жители и гости района! 25 июля с 16:00 до 18:00 временно ограничили движение дороги между круговым движением возле ТЦ “Рахат” до здания полиции Мунайлинского района. Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее планировать свои маршруты», — говорится в официальном сообщении.

Учения, как пояснили в департаменте полиции, прошли в штатном режиме. Спецслужбы отрабатывали действия в условиях потенциальной угрозы, без привлечения гражданских лиц. По словам представителей правоохранительных органов, подобные тренировки необходимы для отработки координации сил и проверки готовности служб к внештатным ситуациям.

Жителей просят не распространять неподтверждённую информацию и доверять только официальным источникам.