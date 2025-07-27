Около 400 артистов и родители: почему фестиваль в Актау обернулся обмороком для участниц

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Организаторы конкурса талантов «AKTAU-MUSIC-FEST», на котором две танцовщицы потеряли сознание из-за жары в помещении, прокомментировали ситуацию, сообщает Lada.kz .

Фото из открытых источников

Организатор международного фестиваля в лице индивидуального предпринимателя «Talantstar» арендовал здание филармонии имени Мурата Оскинбаева на время проведения «AKTAU-MUSIC-FEST». В конкурсе приняли участие около 400 артистов и присутствовали их родители.

Здание филармонии было сдано в аренду организатору конкурса на основании договора, заключенного месяц назад. Конкурс начался в 09:00 утра. Однако из-за сильной жары, большого количества участников, недостаточной вентиляции в летнем сезоне один из участников почувствовал недомогание, – прокомментировал директор Мангистауской областной филармонии имени Мурата Оскинбаева Данияр Сагынгалиулы.

Организаторы принесли извинения участникам и их родителям за инцидент.

Из-за жаркой погоды мы не учли количество участников. Приносим искренние извинения участникам и их родителям за случившееся, – сообщили представители ИП «Talantstar».

Напомним, родители юых участников международного фестиваля сообщили, что их дети теряли сознание из-за жары в помещении.

Позже инцидент прокомментировали в пресс-службе Мангистауской областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи сообщив о двух девочках, которым потребовалась помощь.