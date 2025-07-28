Ливень в селе Шетпе в Мангистау: зафиксированы случаи подтопления жилых домов

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В селе Шетпе в Мангистауский областной проводятся работы по откачке воды. Сотрудники акимата работают на местах, а филиала АО НК «Казавтожол» - на дорогах, сообщает Lada.kz .

Кадр видео

Устранять последствия обильного ливня в селе Шетпе Мангистауской области выехали дорожные службы. Как сообщили в областном филиале АО НК «Казавтожол», ситуацию на дорогах оперативно проверили две патрульные «ГАЗели» дорожно-ремонтной службы.

Разрушений и серьезных повреждений дорожного полотна не выявлено. Привлекать тяжелую спецтехнику необходимости не было.

Обстановка находится под контролем, - заверили в компании.

В акимате района сообщили, что зафиксированы случаи подтопления жилых домов и дворов. По меньшей мере 15 человек обратились с просьбой об откачке воды на номер оперативной службы.

Сотрудники районного отдела по чрезвычайным ситуациям обходят дома и позднее обещают установить степень нанесенного стихией ущерба.

Напомним, пользователи Сети делятся видео, на которых запечатлено, как в селе Шетпе подтопило дороги и дворы частных домов, а машины и люди вязнут в грязи.

На видео попал и сход ливневой воды в районе железнодорожных путей. В пресс-службе «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) прокомментировали ситуацию.