Незваный гость на базе в Актау: мужчину обвиняют в мелком хулиганстве

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В отношении человека, который забрался в комнату к спящим девочкам на базе отдыха, составили административный протокол, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото с сайта www.gov.kz

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, инцидент произошел ночью 27 июля в одном из домов отдыха на побережье. Мужчина зашел в чужую комнату, напугав детей. Случившееся он объяснил ошибкой, совершенной на нетрезвую голову.

В его отношении составлен протокол по статье 434 КоАП РК. Санкция данной статьи предусматривает взыскание в виде штрафа в размере 20 МРП (78640 тенге) или администравтиный арест на срок от 5 до 15 суток.