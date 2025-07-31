В Актау мужчина на крыше многоэтажного дома стал поводом для вызова полиции

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Жителей 20 микрорайона встревожило появлением человека на крыше 10-этажного дома в жилом комплексе «Otyrar City». Они даже вызвали стражей порядка. В департаменте полиции прокомментировали ситуацию, сообщает Lada.kz .

ЖК «Otyrar City». Фото 2ГИС

Видеозапись, на которой запечетлено, как мужчина стоит на крыше высотного дома, вызвала бурное обсуждение в соцсетях - пользователи выразили недоумение, что произошло, ведь ролик внезапно обрывается.

Как сообщили в департаменте полиции региона, вызов по данному факту поступил 29 июля в 21:30. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Выяснилось, что мужчина проводил на крыше ремонтные работы. Поводов для беспокойства нет, заверили в ведомстве.

Напомним, вечером 29 июля женщина упала с высотного дома прямо на мусорный контейнер в 27 микрорайоне. Позже стало известно, что погибшая была сотрудницей одного из банков Актау. Была замужем и растила ребенка.