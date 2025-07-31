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31.07.2025, 18:17

С начала купального сезона в Мангистау спасено 42 человека

Общество 0 572 Наталья Вронская

С начала года в регионе зарегистрировано 168 чрезвычайных ситуаций. Сотрудниками ЧС спасены 42 человека, а 56 человек были эвакуированы в результате происшествий разного характера. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил начальник регионального Департамента по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов, передает Lada.kz.

фото с сайта pixabay.com
фото с сайта pixabay.com

По словам Мурата Муханова, в этом году в области приобретено 28 единиц новой техники для спасателей. В настоящий момент уровень оснащённости службы составляет 76%, техническая база обновлена на 80%. Преобретение новой техники осуществляется с целью усиления безопасности жителей.

«С учётом произошедших ЧС меры безопасности в регионе были усилены. В настоящее время более 900 сотрудников круглосуточно готовы к оперативным действиям. Поэтому призываю всех жителей и гостей региона строго соблюдать правила поведения и требования безопасности на водоёмах и в зонах отдыха в летний сезон», — отметил Мурат Муханов.

Также он рассказал, что в рамках работы по предупреждению ЧС в купальный сезон организовано 11 мобильных спасательных постов в опасных прибрежных зонах и на коммунальных пляжах.

Жители и гости Мангистауской области могут обращаться в экстренные службы по номерам 112 и 102 в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Напомним, в минувшие выходные утонули три человека. Ранее в Актау пятерых человек унесло в открытое море. 

 

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