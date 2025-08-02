В Мангистау подняли тариф на электроэнергию

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С 1 августа в Казахстане повысили тарифы на электроэнергию для энергопроизводящих предприятий. ТОО «МАЭК» не стало исключением. Причина роста тарифа — подорожание сырья, передает Lada.kz .

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С 1 августа для энергокомбината ТОО «МАЭК» (входит в 27-ю группу энергопроизводящих организаций), обеспечивающего электроэнергией Мангистаускую область, был повышен предельный тариф — с 22,16 до 23,26 тенге. Рост составил 5 %.

Как пояснили в ТОО «МАЭК», причиной очередного повышения предельного тарифа стало удорожание основного сырья — товарного газа. С начала года АО «QAZAQGAZ AIMAQ» дважды повышало цены: в апреле и июле. Совокупный рост составил 21,6 %.

«Единственным поставщиком товарного газа для МАЭКа является АО «QAZAQGAZ AIMAQ». С 1 апреля 2025 года была установлена цена товарного газа для теплоэнергетических компаний на уровне 27 232,66 тенге за 1 000 м³ (до 1 апреля 2025 года цена составляла 27 138,44 тенге за 1 000 м³, рост — 0,5 %). С 1 июля 2025 года цена составила 32 985,49 тенге за 1 000 м³ (рост — 21,1 %). Поэтому уполномоченный орган произвёл корректировку предельного тарифа ТОО «МАЭК» в сторону увеличения в связи с ростом стоимости товарного газа. Уровень тарифа был скорректирован исключительно по его топливной составляющей», — пояснили в компании.

Поскольку энергопроизводящие организации обязаны осуществлять продажу всего объёма электрической энергии, отпускаемой в сеть, единому закупщику — ТОО «РФЦ по ВИЭ», а также с учётом того, что ТОО «МАЭК» не является субъектом естественных монополий по производству электроэнергии, общественные слушания по повышению тарифа не проводились.

Отмечается, что текущий рост тарифа может быть не последним: в 2025 году завершается срок действия предельных тарифов, утверждённых на семилетний период (2018–2025 годы). В этой связи ТОО «МАЭК» планирует подать заявку в уполномоченный орган на утверждение новых предельных тарифов на очередной семилетний период — с 2026 по 2032 годы. При этом будет учитываться рост затрат на производство электроэнергии, включая расходы на ремонтные работы, реализацию инвестиционных проектов и другие составляющие.