«Капля разрушает дом»: жители Актау бьют тревогу из-за сплит-систем

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Жители многоквартирных домов в Актау жалуются: вода, стекая с кондиционеров, годами капает к основанию фундамента и разрушает стены. Люди опасаются, что это может однажды привести к серьезным повреждениям, сообщает Lada.kz .

Фото местных жителей

Конденсат от сплит-систем, как говорят жители, постоянно капает на стены и стекается у основания дома. Они считают, что со стороны властей должна проводиться разъяснительная работа, пока дома не начали рушиться.

Кто за это отвечает? Почему нет контроля? Может, стоит сделать обращение к горожанам с разъяснением, как правильно устанавливать оборудование? - задаются вопросом горожане.

Комментарий предоставили в городском отделе жилищной инспекции.

Как пояснили специалисты, согласно статье 39 Закона РК «О жилищных отношениях», владелец квартиры обязан соблюдать правила эксплуатации жилья. В случае повреждения общего имущества - будь то фасад, стена или фундамент - он несет ответственность и должен компенсировать ущерб.

Более того, КСК или управляющая компания имеют право обратиться в суд с требованием взыскать ущерб, если вина конкретного жильца будет доказана.