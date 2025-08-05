Погоня в стиле GTA в Актау превратилась в квест «найди нарушителя»

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В Актау до сих пор не состоялся суд по делу о ночной погоне за тягачом, так как нарушитель избегает явки в суд и скрывается от полиции, передает Lada.kz .

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Как сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда, полиция направила материал для рассмотрения 30 июля, однако зарегистрировать его без самого нарушителя не могут. Поэтому на текущий момент в суде на него дела нет.

Напомним, попытка остановить автомашину марки DAV для проверки документов обернулась для сотрудников правопорядка погоней «на пять звездочек», как в популярной видеоигре.

Водитель большегруза пытался скрыться, остановить его удалось в 14 микрорайоне с помощью ленты с шипами.

Нарушителем оказался 35-летний житель Туркестанской области, который был наемным работником частной компании по грузоперевозкам.

Позже в Сети актауский блогер Азамат Сарсенбаев сообщил, что водитель сбежал перед судебным разбирательством. В департаменте полиции это отрицали, однако теперь этот факт очевиден. Также, по словам блогера, нарушитель сможет сбежать ответственности, если ему удастся скрываться более двух месяцев

В суде это утверждение опровергли. Как разъяснили в пресс-службе Мангистауского областного суда, если нарушитель не приходит в суд, то выносится постановление о его приводе, и сроки рассмотрения дела приостанавливаются. Пока такое постановление не вышло.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что в настоящее время проводятся розыскные мероприятия для установления и доставления лица на судебный процесс.