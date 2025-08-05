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05.08.2025, 12:10

Спящие дети на полу общественного туалета в Актау: что известно сейчас о них

Общество 0 4 010 Лиана Рязанцева

В акимате Актау прокомментировали редакции Lada.kz ситуацию с детьми, найденными спящими на полу общественного туалета.

 

Коллаж автора.
Коллаж автора.

По информации городской администрации, 4 августа представители акимата выезжали на место, чтобы проверить сообщения и ознакомиться с состоянием детей. В результате выяснилось, что дети живут в семье, которая уже несколько лет получает всестороннюю помощь от государства по действующим социальным программам.

Мать детей является матерью-одиночкой, ранее получившей жильё по очереди, как лицо из числа сирот. Семья также получает адресную социальную помощь. Бабушка детей официально трудоустроена кассиром в данном общественном туалете. Как выяснилось, мать оставила детей на попечение бабушке несколько дней назад, - сообщили в акимате.

Сотрудники акимата побывали по адресу, где зарегистрирована мать детей.

Условия проживания в квартире вызвали серьёзные опасения: антисанитария, сломанные двери, отсутствующее внимание к детям. Дети в этот момент находились не по месту регистрации, а в доме тёти. Тетя также получила жильё по государственной программе, как лицо из числа сирот. В настоящее время дети находятся у неё. Сотрудники органов опеки и попечительства провели проверку и разъяснительную работу с семьёй. Мать детей официально заявила о готовности взять на себя ответственность за уход и присмотр за детьми. Органы опеки оставили детей под её временным наблюдением до конца недели. При выявлении фактов ненадлежащего исполнения обязанностей по уходу будет рассмотрен вопрос об изъятии детей, - заявили в городской администрации.

Акимат Актау подчёркивает, что государство оказывает всей семье необходимую поддержку: предоставлено жильё, назначены социальные выплаты, обеспечен доступ к базовым услугам.

Однако, несмотря на все предоставленные ресурсы, ряд представителей данной семьи продолжает вести асоциальный (маргинальный) образ жизни, что негативно сказывается на благополучии детей. Призываем граждан ответственно относиться к родительским и семейным обязанностям. Государственная помощь — это поддержка, но не замена личной ответственности, - заключили в акимате Актау.

Напомним, в редакцию Lada.kz обратились обеспокоенные жители Актау. По их словам, при посещении общественного туалета на набережной в 15А микрорайоне они стали свидетелями возмутительной сцены: на полу помещения спали дети, а кассир находился в состоянии алкогольного опьянения.

Позже в акимате сообщили, что кассир общественного туалета, расположенного на городской набережной, был уволен за обслуживание посетителей в нетрезвом виде.

 

 

 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
sakura.68
sakura.68
А какая она сирота, если есть бабушка и тётя?
05.08.2025, 09:42
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