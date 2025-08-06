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06.08.2025, 12:22

Мужчина разрезал электронный браслет и угодил за решетку в Мангистау

Общество 0 1 313 Сергей Кораблев

Житель Мангистауской области, находившийся под пробационным контролем и носивший электронный браслет, решил ненадолго выйти из дома. По данным пресс-службы ДУИС по Мангистауской области, этот шаг обернулся для него лишением свободы, сообщает Lada.kz.

фото: КУИС МВД РК
фото: КУИС МВД РК

Как передает пресс-служба ДУИС по Мангистауской области, мужчина нарушил условия наказания, самовольно покинув разрешенную зону без уведомления службы пробации. Электронный браслет немедленно подал тревожный сигнал.

Когда осужденный понял, что его нарушение зафиксировано, он в панике разрезал браслет и попытался скрыть случившееся. Это не помогло: сотрудники пробации быстро выявили инцидент и направили материалы в суд.

Решением Тупкараганского районного суда оставшийся срок ограничения свободы был заменен на 9 месяцев 2 дня лишения свободы.

Также мужчина возместил ущерб за поврежденное электронное средство контроля.

Электронный браслет — не формальность. Все попытки его повредить или выйти за пределы зоны фиксируются мгновенно. Даже кратковременный выход может привести к реальному тюремному сроку, - напомнили в ведомстве.

Напомним, наказание в виде общественных работ стало для кого-то возможностью не только исправить ошибки, но и внести реальный вклад в благоустройство города. Будни тех, кто исправляется на глазах у всех, в материале Lada.kz.

 

 

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