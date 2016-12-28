Сейчас на сайте
3123
объявлений
  • продам Баллон газовый за 5 000 тенге
  • продам Mitsubishi Carisma за 900 000 тенге
  • продам Накладку на решётку радиатора за 10 000 тенге
  • продам Toyota Hilux за 7 000 000 тенге
  • продам Плиты перекрытия за 42 000 тенге
  • продам Огнеупорный кирпич за 150 тенге
  • продам Дверь за 17 000 тенге
 

 
Среда, 28 Декабря
+1...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 333.34 KZT
  • €1 = 348.34 KZT
  • 1 RUB = 5.48 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:17

Просмотров: 1066

В Актау пройдет поминальный обед в память о Виктории Мининой

Поминальный обед пройдет в пятницу, 30 декабря, на сороковой день после смерти девочки. Об этом сообщила Анжелика Насирова, бабушка Виктории.

Фото автора из архива "Лады"
Поминальный обед пройдет 30 декабря в 13:00 на втором этаже кафе «Глобус» в 3А микрорайоне.

- Хочу поблагодарить всех, кто сочувствовал и сопереживал нашему горю. 30 декабря - 40 дней, как нашей Викуши нет с нами. В пятницу в 13:00 часов состоится поминальный обед, - сказала Анжелика Насирова, бабушка девочки.

Напомним, шестилетняя Виктория Минина, пострадавшая от насилия, скончалась в Центре материнства и детства Астаны 21 ноября. Ребенок умер, не приходя в сознание. О причинах смерти рассказали столичные врачи.

В Актау с Викторией Мининой простились 24 ноября.

Дело об изнасиловании шестилетней девочки в Актау передали в суд.Судебный процесс взял под личный контроль председатель суда Азат Избасаров. Известно, что дело будет рассматриваться в середине января 2017 года. Оно содержит 11 томов. Обвиняемый будет передан суду по пяти статьям Уголовного Кодекса Республики Казахстан: статья 125 часть 2, пункт 5 «Похищение человека», статья 121 часть 4 «Насильственные действия сексуального характера», статья 120 часть 4 «Изнасилование», статья 99 «Убийство», статья 296 часть 2 «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта». Обвиняемый в изнасиловании шестилетней девочки попросил суда с участием присяжных заседателей.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2010-2016 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130002, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика