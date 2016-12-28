В Актау пройдет поминальный обед в память о Виктории Мининой

Фото автора из архива "Лады"
Поминальный обед пройдет 30 декабря в 13:00 на втором этаже кафе «Глобус» в 3А микрорайоне.
- Хочу поблагодарить всех, кто сочувствовал и сопереживал нашему горю. 30 декабря - 40 дней, как нашей Викуши нет с нами. В пятницу в 13:00 часов состоится поминальный обед, - сказала Анжелика Насирова, бабушка девочки.
Напомним, шестилетняя Виктория Минина, пострадавшая от насилия, скончалась в Центре материнства и детства Астаны 21 ноября. Ребенок умер, не приходя в сознание. О причинах смерти рассказали столичные врачи.
В Актау с Викторией Мининой простились 24 ноября.
Дело об изнасиловании шестилетней девочки в Актау передали в суд.Судебный процесс взял под личный контроль председатель суда Азат Избасаров. Известно, что дело будет рассматриваться в середине января 2017 года. Оно содержит 11 томов. Обвиняемый будет передан суду по пяти статьям Уголовного Кодекса Республики Казахстан: статья 125 часть 2, пункт 5 «Похищение человека», статья 121 часть 4 «Насильственные действия сексуального характера», статья 120 часть 4 «Изнасилование», статья 99 «Убийство», статья 296 часть 2 «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта». Обвиняемый в изнасиловании шестилетней девочки попросил суда с участием присяжных заседателей.
- Хочу поблагодарить всех, кто сочувствовал и сопереживал нашему горю. 30 декабря - 40 дней, как нашей Викуши нет с нами. В пятницу в 13:00 часов состоится поминальный обед, - сказала Анжелика Насирова, бабушка девочки.
Напомним, шестилетняя Виктория Минина, пострадавшая от насилия, скончалась в Центре материнства и детства Астаны 21 ноября. Ребенок умер, не приходя в сознание. О причинах смерти рассказали столичные врачи.
В Актау с Викторией Мининой простились 24 ноября.
Дело об изнасиловании шестилетней девочки в Актау передали в суд.Судебный процесс взял под личный контроль председатель суда Азат Избасаров. Известно, что дело будет рассматриваться в середине января 2017 года. Оно содержит 11 томов. Обвиняемый будет передан суду по пяти статьям Уголовного Кодекса Республики Казахстан: статья 125 часть 2, пункт 5 «Похищение человека», статья 121 часть 4 «Насильственные действия сексуального характера», статья 120 часть 4 «Изнасилование», статья 99 «Убийство», статья 296 часть 2 «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта». Обвиняемый в изнасиловании шестилетней девочки попросил суда с участием присяжных заседателей.