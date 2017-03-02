Сейчас на сайте
2828
объявлений
  • продам Контактор за 8 000 тенге
  • Требуется Продавец, 75 000 тенге
  • Требуется Менеджер по планир-ю логистики
  • Требуется Продавец, 60 000 тенге
  • Требуется Администратор техперсонала, 80 000 тенге
  • Работа, , 125 000 тенге
  • Сотрудники с опытом кадровика, требуются, 143 000 тенге
 

 
Четверг, 02 Марта
+12...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 313.79 KZT
  • €1 = 330.67 KZT
  • 1 RUB = 5.4 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Общество

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 17:51

Просмотров: 0

Вдоль побережья Актау планируют запустить прогулочные катера

Катера на 35 и 40 посадочных мест планируют запустить в мае этого года. Стоимость часовой прогулки составит 1 000 тенге с человека. Об этом рассказала Наталья Ворожейкина, директор ТОО «Гуна-Актау».

Проект будущих катеров предоставила Наталья Ворожейкина
Строят прогулочные катера, по словам Натальи Ворожейкиной, в Астрахани. Суда планируют доставить в Актау через два месяца.

- При проектировании катеров учтены все нюансы и особенности Каспия. Суда должны быть максимально безопасны и комфортны. В феврале этого года на астраханском заводе приступили к строительству двух катеров. Мы закупили мощнейшие моторы, которые смогут справиться с течениями Каспия, волнами и ветрами. В апреле мы надеемся доставить готовые катера в Актау, - рассказала Наталья Ворожейкина.

Вдоль побережья Актау планируют запустить прогулочные катера


В июле прошлого года, по словам директора ТОО «Гуна-Актау», компания провела маркетинговое исследование среди населения города. Цена за прогулку на катере, время и маршрут, устанавливались, исходя из пожеланий актаусцев.

- Проанализировав ответы людей, мы пришли к выводу, что прогулки на катерах по акватории Каспия достаточно востребованы. Люди даже называли цену, которую готовы заплатить за часовую прогулку. Она составила от 2 000 до 5 000 тенге. Исходя из нашего бизнес-плана, мы установили стоимость часовой прогулки в 1 000 тенге с человека. На начальном этапе прогулки на катере будут осуществляться только в акватории города. В будущем мы надеемся расширить маршрут до частных пляжей и баз отдыха, - сказала Наталья Ворожейкина.

Строительство причалов и места их расположения пока не утверждены. Директор компании надеется получить разрешение от городского акимата на установку пирса на побережье 14 микрорайона рядом с инсталляцией «Я люблю Актау».

- Мы исследовали береговую линию в черте города и пришли к выводу, что строительство пирса в этом месте будет максимально удобным и безопасным при посадке людей на суда, - говорит Наталья Ворожейкина.

Вдоль побережья Актау планируют запустить прогулочные катера


Прорабатывается, по словам директора ТОО «Гуна-Актау», и такой нюанс, как отхожие места для клиентов.

- На катерах не предусмотрены туалеты. Поэтому этот вопрос нужно решать другим способом. Например, установить биотуалет рядом с пирсом. Для этого тоже необходимо получить разрешение от акимата города, - рассказала Наталья Ворожейкина.

Воспользоваться новой услугой горожане смогут в мае текущего года.

- Эта услуга носит сезонный характер, поэтому предоставлять ее круглый год мы не сможем. Но надеемся, что прогулки на катере будут осуществляться с мая по октябрь, если позволит погода, - рассказала Наталья Ворожейкина.

Вдоль побережья Актау планируют запустить прогулочные катера

Вдоль побережья Актау планируют запустить прогулочные катера


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 12 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 21:47
Бір қайықты 40 адамдармен толтыру үшін бір сағат кететін шығар. Егер 20 адам жиналса, онда қайық орнынан қимылдамайтын шығар. Ашылмай жатып, жабылып қалмаса болғаны ...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
busurman (Посетители) Сегодня, 21:36
"Морской трамвайчик... " Пусть Алла Борисовна ремейк сделает
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Тина (Посетители) Сегодня, 20:59
Apmaxa,
На безрыбье и рак рыба

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Fargo
 Orion (Посетители) Сегодня, 20:24
Следующие катера пусть побольше будут и с туалетом. Такое дело никогда не знаешь когда позовёт.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • trump
  • Пиночет
  • Fargo
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 19:23
да и людей не трезвых не пускать! пусть у пирса стоит КПП! а так да тема ) хоть не стыдно перед гостями города будет!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Пиночет (Посетители) Сегодня, 19:16
Круть bravo
Это тема bravo
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • kolek
  • мунайши73
  • trump
  • ЁмоЁ
  • RRR
 Ger-azot (Посетители) Сегодня, 18:50
отношение двоякое -первое и резко негативное -зачем отнимаете хлеб у яхт и катамаранов они тут этим извозом промышляют ещё с прошлого века - и прогулка на яхте предпологает заякорение по желанию клиента или купание на ходу что особенно запоминается многим -привязываются за канат и наряют -только и держи гуни* шоб не слетели***-
а тут считай автобус набитый **-это хорошо **-туристами и просто желающими потрястись на волнах *а после недели ажиотажа будут они у пирса стоять и ждать наполнения салуна* ведь из за одного -представителя туманного альбиона они свой водный автобус* не погонят с 14 мкр в первый!
*****************************
ну а второе мнение за -в прошлом веке я в силу обстоятельств накатался и на Ракетах* и на метеора* и на прогулочных москва 120 м -а так же на теплоходах по Волге матушке от астрахани до москвы ходил -так что только рад что в Актау будет возможно народу посмотреть на воду с верху в низ* но цена билета высока -либо тут же придётся вносить дополнения чтоб старикам пенсионерам ветеранам и обязательно детям были огромные скидки ,
**************
про пирсы причалы -дело хорошее в первом есть где сесть**а в 14только будет -хотя и в 7 мкр власти могут засыпать по новой волнорез до гряды * это будет великое дело *-
ну а про нужники *вопрос ребром с начала освоения мангышлака -и кто его решит тот может смело претендовать если не на нобилевскую премию но на почётный гражданин Актау -точно! и значить Атаустскому флоту быть! осталась самая малость как же с выходом в море от погранцов???
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • เกลียด
  • kolek
  • Orion
  • busurman
  • Fargo
 Apmaxa (Посетители) Сегодня, 18:37
аллилуйя! думал не доживу до этого времени nini в той же Астрахани уже сколько лет ходит паром по Волге с кафешкой, детской площадкой, сортиром, местом для курения... а у нас будет нищебродный катер? супер, нет слов...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • kolek
  • мунайши73
  • trump
 เกลียด (Посетители) Сегодня, 18:29
robinzonaktau,
Цитата: robinzonaktau
Сколько мест, столько и спасательных жилетов необходимо!!!!

У вас першпектива нарисовалась? lol
Цитата: trump
Семь футов под килем!

Действительно,с тех пор как почил в бозе *Фетисов* незабвенный,с моря на отжатый берег не глянешь. podmig
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +10
  • ЁмоЁ
  • เกลียด
  • mer
  • Ger-azot
  • kolek
  • мунайши73
  • Пиночет
  • ROBIN
  • trump
  • Mestnyi
 Швейк (Посетители) Сегодня, 18:23
Нужен ещё катер спасателей с возможностью буксировки заглохшей прогулочной посудины. На море все бывает, нужно закладываться на 200% безопасности.
 
Страницы:
 
1 2
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика