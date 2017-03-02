Вдоль побережья Актау планируют запустить прогулочные катера

Строят прогулочные катера, по словам Натальи Ворожейкиной, в Астрахани. Суда планируют доставить в Актау через два месяца.- При проектировании катеров учтены все нюансы и особенности Каспия. Суда должны быть максимально безопасны и комфортны. В феврале этого года на астраханском заводе приступили к строительству двух катеров. Мы закупили мощнейшие моторы, которые смогут справиться с течениями Каспия, волнами и ветрами. В апреле мы надеемся доставить готовые катера в Актау, - рассказала Наталья Ворожейкина.В июле прошлого года, по словам директора ТОО «Гуна-Актау», компания провела маркетинговое исследование среди населения города. Цена за прогулку на катере, время и маршрут, устанавливались, исходя из пожеланий актаусцев.- Проанализировав ответы людей, мы пришли к выводу, что прогулки на катерах по акватории Каспия достаточно востребованы. Люди даже называли цену, которую готовы заплатить за часовую прогулку. Она составила от 2 000 до 5 000 тенге. Исходя из нашего бизнес-плана, мы установили стоимость часовой прогулки в 1 000 тенге с человека. На начальном этапе прогулки на катере будут осуществляться только в акватории города. В будущем мы надеемся расширить маршрут до частных пляжей и баз отдыха, - сказала Наталья Ворожейкина.Строительство причалов и места их расположения пока не утверждены. Директор компании надеется получить разрешение от городского акимата на установку пирса на побережье 14 микрорайона рядом с инсталляцией «Я люблю Актау».- Мы исследовали береговую линию в черте города и пришли к выводу, что строительство пирса в этом месте будет максимально удобным и безопасным при посадке людей на суда, - говорит Наталья Ворожейкина.Прорабатывается, по словам директора ТОО «Гуна-Актау», и такой нюанс, как отхожие места для клиентов.- На катерах не предусмотрены туалеты. Поэтому этот вопрос нужно решать другим способом. Например, установить биотуалет рядом с пирсом. Для этого тоже необходимо получить разрешение от акимата города, - рассказала Наталья Ворожейкина.Воспользоваться новой услугой горожане смогут в мае текущего года.- Эта услуга носит сезонный характер, поэтому предоставлять ее круглый год мы не сможем. Но надеемся, что прогулки на катере будут осуществляться с мая по октябрь, если позволит погода, - рассказала Наталья Ворожейкина.