Нет подтверждения информации о четырнадцатилетних молодоженах из Мангистау

- В исключительных случаях допускается регистрация брака в шестнадцать лет, но только с согласия и под ответственность опекунов или органов опеки и попечительства. Зарегистрировать четырнадцатилетних детей мы не имеем права ни при каких обстоятельствах. Я видела фотографию в социальных сетях, якобы несовершеннолетних молодоженов, но в нашем ведомстве никакой информации о них нет. Этот брак не был зарегистрирован в департаменте юстиции Мангистауской области, - сказала Лязат Ахмедова.

- По закону мы проводим свадебный обряд «никях» только для пар, зарегистрированных в ЗАГСе, молодожены не должны быть младше 16 лет. Поэтому могу точно сказать, что в мечети подобного обряда не проводилось. Все, что я знаю об этой паре, так это то, что жениху около двадцати лет. Об этом мне рассказала одна из прихожан, - сказал имам.