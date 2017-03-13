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ЛАДА.kz » Общество

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 12:49

Просмотров: 1869

Нет подтверждения информации о четырнадцатилетних молодоженах из Мангистау

Информацию о свадьбе четырнадцатилетних подростков из Жанаозена не подтвердили ни в департаменте юстиции Мангистауской области, ни в областной мечети.

фото социальных сетей
Фотография, на которой запечатлены якобы молодожены из Жанаозена, за несколько дней облетела множество социальных сетей. Надпись под фото гласит: «В Актау поженились дети 2003 года рождения». Однако эта информация не нашла подтверждения ни в одном компетентном органе Мангистауской области.

Ляззат Ахмедова, руководитель отдела РАГС (регистрация актов гражданского состояния) департамента юстиции МО, заявила, что подобный брак не мог быть зарегистрирован по Закону.

- В исключительных случаях допускается регистрация брака в шестнадцать лет, но только с согласия и под ответственность опекунов или органов опеки и попечительства. Зарегистрировать четырнадцатилетних детей мы не имеем права ни при каких обстоятельствах. Я видела фотографию в социальных сетях, якобы несовершеннолетних молодоженов, но в нашем ведомстве никакой информации о них нет. Этот брак не был зарегистрирован в департаменте юстиции Мангистауской области, - сказала Лязат Ахмедова.


Главный имам Мангистауской области Смаиыл Сейтбеков отметил, что тоже видел фотографию с молодоженами, но, по его информации, жениху не менее двадцати лет, но никак не четырнадцать.

- По закону мы проводим свадебный обряд «никях» только для пар, зарегистрированных в ЗАГСе, молодожены не должны быть младше 16 лет. Поэтому могу точно сказать, что в мечети подобного обряда не проводилось. Все, что я знаю об этой паре, так это то, что жениху около двадцати лет. Об этом мне рассказала одна из прихожан, - сказал имам.


Никакой информации о паре нет и в органах опеки и попечительства при областном отделе образования. Там отметили, что пытаются собрать информацию, чтобы подтвердить или опровергнуть факт бракосочетания детей.

Пользователи в социальных сетях утверждают, что жених на фото 1995 года рождения, а невеста 1996 года рождения.


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Комментарии ( 8 )

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  • nadiuna
 manwyk (Посетители) Сегодня, 15:24
Цыгане не учатся и не работают и поэтому женятся в 15.Делать что то же надо.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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шаман (Посетители) Сегодня, 14:48
Pontilimo1980,
"не хочу учиться - хочу женится"

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
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Pontilimo1980 (Посетители) Сегодня, 14:39
Цитата: Kirilka
Учится надо в 14 лет, а не жениться!

Да я согласен... что учиться надо..
Но женатый и учиться же можно...
Если в голове опилки он и холостяком не будет учиться...
Прой дитесь по школьным заведениям и универам и коледжам ...за углом обхарканно насвай.. девушки курят вместе с нимм..не все но много таких.

Не ДОВЕРЯЙ- проститутке, наркоману и менту
 
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  • trump
  • Крадун
 Artur007 (Посетители) Сегодня, 14:37
Pontilimo1980,
Рано много парней женятся(18-22 года),а потом бегают налево,Разводы,суды нервы,дети потом растут не в полных семьях....В наше время лучше встать на ноги и в 25 смело можно заводить семью,чуток погулявшим и с образованием и работой!
 
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  • trump
  • nadiuna
 шаман (Посетители) Сегодня, 14:31
возможно и правда тем более в данное время, учитывая что сейчас полно разных религиозных течение это не удивительная новость

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
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trump (Посетители) Сегодня, 14:04
К какому масхабу относится эта молодая чета?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • trump
  • manwyk
 Kirilka (Посетители) Сегодня, 13:55
Pontilimo1980,
Учится надо в 14 лет, а не жениться!
 
-4
  • Kirilka
  • Artur007
  • manwyk
  • nadiuna
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Pontilimo1980 (Посетители) Сегодня, 13:08
Ну пусть женяться только с согласия родителей!
Когда молодым женисья ты чистый...т.е. щас везде радиация продукты гмо.. и т.д и т.п
А так у таких рождаються здоровые дети..
А сейчас многие парни думают " ща наноги встану и женюсь" да пока " наноги встанишь у тебя одно место не будет стоять"
Совет мой женитесь рано..а работа и карера или там дом или джип постепенно заработаете...

Не ДОВЕРЯЙ- проститутке, наркоману и менту
 
 

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