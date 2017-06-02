Венера Мустапаева: Газ с ТОО «КазГПЗ» отгружается в полном объеме

Венера Мустапаева
Чтобы решить проблему дефицита газа в Мангистауской области, по словам Венеры Мустапаевой, в регион прибыло 1811 тонн газа. Из этих объемов еще не реализовали 500 тонн топлива.
- Сегодня газ с завода «КазГПЗ» отгружается в полном объеме. Проблем с газом нет, - сообщила Венера Мустапаева.
В июне завод «КазГПЗ» планирует выделить на область 14 тысяч тонн газа. Дополнительно местные власти запросили еще тысячу тонн газа.
- Мы решили: пусть у нас будет альтернативный газ на случай непредвиденных ситуаций, - отметила Венера Мустапаева.
В средствах массовой информации, по словам руководителя управления предпринимательства и торговли, водители жаловались на качество газа из Актюбинской области.
- В СМИ муссируются слухи, что газ актюбинского завода плохого качества и имеет запах. Но я хочу опровергнуть эту информацию. Этот газ приобретают шесть областей, в том числе Астана. Ни один предприниматель не жалуется. Машины сотрудников нашего управления, государственные машины ездят на этом газе, и никаких претензий. Министерство энергетики Казахстана проверяет топливо, поэтому плохой газ никогда не будут реализовывать на нашем рынке, - отметила Венера Мустапаева.
Цена за литр голубого топлива на частных заправках, по словам Венеры Мустапаевой, в июне не поднимется выше 40 тенге.
- В СМИ прошла информация, что в Мунайлинском районе предприниматель реализует газ по 45 тенге, якобы с разрешения акимата. Никому такое разрешение не давали, данный факт мы опровергли. Предприниматели должны продавать актюбинский газ по 40 тенге. Антимонопольный комитет это контролирует. Была информация об очередях на заправках «ҚазМұнайГаз Өнімдері». Но 10-15 машин — это нормально, скапливаются они потому, что газ продается по 35 тенге. Такое количество машин может пройти очередь в течение 10 минут, - отметила Венера Мустапаева.
Напомним, водители жаловались на отсутствие газа в регионе. Дефицит сложился из-за ремонта на газоперерабатывающем заводе, во время которого регион недополучил две тысячи тонн топлива.
Цену на газ на 101 АГЗС области подняли до 40 тенге из-за завоза в регион актюбинского топлива.
Директор «КазГПЗ» сообщил, что газоперерабатывающий завод в Жанаозене работает в штатном режиме.
Фото автора
- Сегодня газ с завода «КазГПЗ» отгружается в полном объеме. Проблем с газом нет, - сообщила Венера Мустапаева.
В июне завод «КазГПЗ» планирует выделить на область 14 тысяч тонн газа. Дополнительно местные власти запросили еще тысячу тонн газа.
- Мы решили: пусть у нас будет альтернативный газ на случай непредвиденных ситуаций, - отметила Венера Мустапаева.
В средствах массовой информации, по словам руководителя управления предпринимательства и торговли, водители жаловались на качество газа из Актюбинской области.
- В СМИ муссируются слухи, что газ актюбинского завода плохого качества и имеет запах. Но я хочу опровергнуть эту информацию. Этот газ приобретают шесть областей, в том числе Астана. Ни один предприниматель не жалуется. Машины сотрудников нашего управления, государственные машины ездят на этом газе, и никаких претензий. Министерство энергетики Казахстана проверяет топливо, поэтому плохой газ никогда не будут реализовывать на нашем рынке, - отметила Венера Мустапаева.
Цена за литр голубого топлива на частных заправках, по словам Венеры Мустапаевой, в июне не поднимется выше 40 тенге.
- В СМИ прошла информация, что в Мунайлинском районе предприниматель реализует газ по 45 тенге, якобы с разрешения акимата. Никому такое разрешение не давали, данный факт мы опровергли. Предприниматели должны продавать актюбинский газ по 40 тенге. Антимонопольный комитет это контролирует. Была информация об очередях на заправках «ҚазМұнайГаз Өнімдері». Но 10-15 машин — это нормально, скапливаются они потому, что газ продается по 35 тенге. Такое количество машин может пройти очередь в течение 10 минут, - отметила Венера Мустапаева.
Напомним, водители жаловались на отсутствие газа в регионе. Дефицит сложился из-за ремонта на газоперерабатывающем заводе, во время которого регион недополучил две тысячи тонн топлива.
Цену на газ на 101 АГЗС области подняли до 40 тенге из-за завоза в регион актюбинского топлива.
Директор «КазГПЗ» сообщил, что газоперерабатывающий завод в Жанаозене работает в штатном режиме.
Фото автора