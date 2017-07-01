Правила поведения в условиях аномальной жары

Фото из архива Lada.kz
Потере сознания человека, как рассказали в ДЧС Мангистау, предшествует головокружение, чувство разбитости и дурноты. Резко падает кровяное давление, темнеет в глазах, немеют руки и ноги. Также ощущается нехватка воздуха, тошнота и возможна рвота. Для предотвращения данных симптомов необходимо научиться правильно вести себя в условиях аномальной жары.
- Японские ученые заметили, что в дни, когда барометрическое давление падает, люди становятся более забывчивые. Возрастает число вещей, оставленных в автобусах и магазинах, ощущаются неудобства, раздражительность, депрессия, мигрень и повышается число инфарктов миокарда. Поэтому давно известно, что погодным капризам человек не только не может противостоять, но и полностью бессилен перед их могуществом. Поэтому нижеперечисленные рекомендации основаны на следующих правилах, - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС Мангистауской области.
Правила безопасного поведения в условиях аномальной жары, представленные пресс-службой ДЧС Мангистауской области:
1) исключение из рациона питания холодной и замороженной пищи;
2) отказ от употребления холодных напитков;
3) ограничивать себя употреблением только теплой и горячей пищи (особенно в жаркий период лета).
- Совсем не случайно люди пьют в жаркое летнее время горячий чай в больших количествах и надевают теплые халаты. Употребляя в жаркий день холодные напитки, мы сами наносим своему организму непоправимый ущерб и основательно подрываем свое здоровье, - рассказали в ДЧС Мангистауской области.
4) Постоянное использование тепловых процедур в виде горячих ванн, душа и так далее для поддержания теплового баланса своего организма.
5) Любые закаливающие процедуры холодом (если позволяет здоровье их принимать) завершать тепловыми процедурами для того, чтобы снять спазмы сосудов, которые вызываются воздействием на кожу тела холодом.
6) В жаркую погоду необходимо снизить физическую активность, прикрыть голову легким головным убором (если вы находитесь на улице) и пить только теплые (комнатной температуры) напитки или горячий чай в небольших количествах, стремясь вызвать пот, который защищает тело от перегрева.
7) В прохладную и ветреную погоду нужно одеваться теплее, несмотря на ложное ощущение духоты и жары при выходе из дома. Постепенно тело само перейдет с холодного режима на тепловой и будет реагировать на внешнюю погоду адекватно.
8) Обязательно необходимо регулярно посещать сауны и бани для теплового закаливания организма. В летний зной любой вид алкогольных продуктов крайне вреден.
9) Сквозняки в общественном и личном транспорте крайне опасны для разогретого летней жарой организма. Опыты показали, что сквозняки более опасны для здоровья человека, чем его пребывание в холодной воде.
10)В жаркую погоду человеку лучше находиться дома и избегать пребывания под солнечными лучами, в случае если он болен.
11) В жаркую погоду необходимо носить легкую, свободно облегающую тело одежду, хорошо впитывающую пот и пропускающую воздух.[/spoiler]
- Нужно всегда помнить, что дети очень быстро переохлаждаются от мороженого, холодных напитков, купания в море и так далее. Если вы оказались с детьми у водоема, то внимательно следите за температурой их тела и не позволяйте им слишком долго находиться в воде. Особенно важное оздоровительное значение тепловые процедуры имеют в условиях недостатка в воздухе кислорода. Это, в первую очередь, касается жителей больших городов. Известно, что тепловые процедуры усиливают обмен веществ в организме, ускоряя, в том числе и его функции по насыщению клеток кислородом. При этом необходимо соблюдать умеренность и внимательно следить за состоянием своего здоровья во время пребывания в условиях летней жары, - проинформировали в ДЧС Мангистауской области.
В ведомстве напомнили, что пот хорошо очищает организм человека от многих вредных веществ и насыщает его кислородом за счет усиления обмена веществ в организме человека.
Напомним, штормовое предупреждение из-за жары объявили в Мангистауской области 30 июня.
- Японские ученые заметили, что в дни, когда барометрическое давление падает, люди становятся более забывчивые. Возрастает число вещей, оставленных в автобусах и магазинах, ощущаются неудобства, раздражительность, депрессия, мигрень и повышается число инфарктов миокарда. Поэтому давно известно, что погодным капризам человек не только не может противостоять, но и полностью бессилен перед их могуществом. Поэтому нижеперечисленные рекомендации основаны на следующих правилах, - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС Мангистауской области.
Правила безопасного поведения в условиях аномальной жары, представленные пресс-службой ДЧС Мангистауской области:
1) исключение из рациона питания холодной и замороженной пищи;
2) отказ от употребления холодных напитков;
3) ограничивать себя употреблением только теплой и горячей пищи (особенно в жаркий период лета).
- Совсем не случайно люди пьют в жаркое летнее время горячий чай в больших количествах и надевают теплые халаты. Употребляя в жаркий день холодные напитки, мы сами наносим своему организму непоправимый ущерб и основательно подрываем свое здоровье, - рассказали в ДЧС Мангистауской области.
4) Постоянное использование тепловых процедур в виде горячих ванн, душа и так далее для поддержания теплового баланса своего организма.
5) Любые закаливающие процедуры холодом (если позволяет здоровье их принимать) завершать тепловыми процедурами для того, чтобы снять спазмы сосудов, которые вызываются воздействием на кожу тела холодом.
6) В жаркую погоду необходимо снизить физическую активность, прикрыть голову легким головным убором (если вы находитесь на улице) и пить только теплые (комнатной температуры) напитки или горячий чай в небольших количествах, стремясь вызвать пот, который защищает тело от перегрева.
7) В прохладную и ветреную погоду нужно одеваться теплее, несмотря на ложное ощущение духоты и жары при выходе из дома. Постепенно тело само перейдет с холодного режима на тепловой и будет реагировать на внешнюю погоду адекватно.
8) Обязательно необходимо регулярно посещать сауны и бани для теплового закаливания организма. В летний зной любой вид алкогольных продуктов крайне вреден.
9) Сквозняки в общественном и личном транспорте крайне опасны для разогретого летней жарой организма. Опыты показали, что сквозняки более опасны для здоровья человека, чем его пребывание в холодной воде.
10)В жаркую погоду человеку лучше находиться дома и избегать пребывания под солнечными лучами, в случае если он болен.
11) В жаркую погоду необходимо носить легкую, свободно облегающую тело одежду, хорошо впитывающую пот и пропускающую воздух.[/spoiler]
- Нужно всегда помнить, что дети очень быстро переохлаждаются от мороженого, холодных напитков, купания в море и так далее. Если вы оказались с детьми у водоема, то внимательно следите за температурой их тела и не позволяйте им слишком долго находиться в воде. Особенно важное оздоровительное значение тепловые процедуры имеют в условиях недостатка в воздухе кислорода. Это, в первую очередь, касается жителей больших городов. Известно, что тепловые процедуры усиливают обмен веществ в организме, ускоряя, в том числе и его функции по насыщению клеток кислородом. При этом необходимо соблюдать умеренность и внимательно следить за состоянием своего здоровья во время пребывания в условиях летней жары, - проинформировали в ДЧС Мангистауской области.
В ведомстве напомнили, что пот хорошо очищает организм человека от многих вредных веществ и насыщает его кислородом за счет усиления обмена веществ в организме человека.
Напомним, штормовое предупреждение из-за жары объявили в Мангистауской области 30 июня.