Причины смерти матроса в воинской части в Актау не установлены

Максат Шишимбаев
Рустам Ходжаев сообщил, что расследование по факту смерти солдата срочной службы, призванного в этом году из Костаная, продолжается. Матрос был найден мертвым 10 марта в душевой комнате. У солдата были обнаружены следы от выстрела, произведенного в голову.
- Мы получили результаты всех необходимых экспертиз. Сейчас дело находится на изучении у главного военного прокурора в Астане. Материалы туда истребовали по жалобе отца, который признан официальным представителем погибшего. Причины смерти солдата срочной службы не ясны. В военной части 29011 созданы хорошие условия для прохождения службы. Хорошее питание, сама служба интересная, живут дружно. Несут службу на кораблях, выходят в море. Что побудило юношу совершить данный поступок, пока непонятно, - отметил Рустам Ходжаев.
С начала года, по словам военного прокурора Актауского гарнизона, зарегистрирован один случай суицида среди военнослужащих. В 2016 году не было ни одного.
- Вопросы сохранности жизни наших военнослужащих находились и будут находиться под моим контролем. При установлении фактов ненадлежащей организации работы в этом направлении буду лично инициировать вопрос о строгой дисциплинарной ответственности виновных лиц, вплоть до освобождения от занимаемой должности. Вопрос об ответственности должностных лиц воинской части 29011 по факту смерти военнослужащего пока остается открытым, - сообщил Рустам Ходжаев.
Напомним, мать погибшего солдата Айсулу Култасова не верила в версию о возможном суициде Максата Шишимбаева.
Фото с сайта kstnews.kz
- Мы получили результаты всех необходимых экспертиз. Сейчас дело находится на изучении у главного военного прокурора в Астане. Материалы туда истребовали по жалобе отца, который признан официальным представителем погибшего. Причины смерти солдата срочной службы не ясны. В военной части 29011 созданы хорошие условия для прохождения службы. Хорошее питание, сама служба интересная, живут дружно. Несут службу на кораблях, выходят в море. Что побудило юношу совершить данный поступок, пока непонятно, - отметил Рустам Ходжаев.
С начала года, по словам военного прокурора Актауского гарнизона, зарегистрирован один случай суицида среди военнослужащих. В 2016 году не было ни одного.
- Вопросы сохранности жизни наших военнослужащих находились и будут находиться под моим контролем. При установлении фактов ненадлежащей организации работы в этом направлении буду лично инициировать вопрос о строгой дисциплинарной ответственности виновных лиц, вплоть до освобождения от занимаемой должности. Вопрос об ответственности должностных лиц воинской части 29011 по факту смерти военнослужащего пока остается открытым, - сообщил Рустам Ходжаев.
Напомним, мать погибшего солдата Айсулу Култасова не верила в версию о возможном суициде Максата Шишимбаева.
Фото с сайта kstnews.kz