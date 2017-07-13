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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 06:42

Просмотров: 1242

Причины смерти матроса в воинской части в Актау не установлены

Дело по факту смерти матроса Максата Шишимбаева в воинской части 29011, находящейся в Актау, передано главному военному прокурору в Астану. Гибель солдата срочной службы, по словам Рустама Ходжаева, военного прокурора Актауского гарнизона, считают самоубийством. Причины и мотивы смерти еще не установлены.

Максат Шишимбаев
Рустам Ходжаев сообщил, что расследование по факту смерти солдата срочной службы, призванного в этом году из Костаная, продолжается. Матрос был найден мертвым 10 марта в душевой комнате. У солдата были обнаружены следы от выстрела, произведенного в голову.

- Мы получили результаты всех необходимых экспертиз. Сейчас дело находится на изучении у главного военного прокурора в Астане. Материалы туда истребовали по жалобе отца, который признан официальным представителем погибшего. Причины смерти солдата срочной службы не ясны. В военной части 29011 созданы хорошие условия для прохождения службы. Хорошее питание, сама служба интересная, живут дружно. Несут службу на кораблях, выходят в море. Что побудило юношу совершить данный поступок, пока непонятно, - отметил Рустам Ходжаев.

С начала года, по словам военного прокурора Актауского гарнизона, зарегистрирован один случай суицида среди военнослужащих. В 2016 году не было ни одного.

- Вопросы сохранности жизни наших военнослужащих находились и будут находиться под моим контролем. При установлении фактов ненадлежащей организации работы в этом направлении буду лично инициировать вопрос о строгой дисциплинарной ответственности виновных лиц, вплоть до освобождения от занимаемой должности. Вопрос об ответственности должностных лиц воинской части 29011 по факту смерти военнослужащего пока остается открытым, - сообщил Рустам Ходжаев.

Напомним, мать погибшего солдата Айсулу Култасова не верила в версию о возможном суициде Максата Шишимбаева.

Фото с сайта kstnews.kz


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Комментарии ( 8 )

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  • Егерь
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 09:57
как он умудрился после одной пули всадить в себя еще 2? Ганс Христиан Андерсон в гробу переворачивается от ваших сказок )))
 
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Куратор (Посетители) Сегодня, 09:49
Цитата: Englishman
Назовите мне хоть одну армию мира

Мы с вами сейчас говорим о казахстанской армии, конкретно о в/ч 29011. Зачем уводить разговор от темы, уважаемый? Меня не волнует происходящее в армиях других стран.
 
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Куратор (Посетители) Сегодня, 09:06
Комментарий удален за нарушение правил
 
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Englishman (Посетители) Сегодня, 09:03
Куратор,
В армии, где морпехов топят целыми экипажами, где офицеры, потерявшие честь, бьют солдат, где процветает коррупция- возможно всё

Назовите мне хоть одну армию мира, где нет всего, что вы вышеперечислили...

God save the queen!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Странник
  • lokamoka
  • Mona
 Куратор (Посетители) Сегодня, 08:57
В армии, где морпехов топят целыми экипажами, где офицеры, потерявшие честь, бьют солдат, где процветает коррупция- возможно всё. Так или иначе, убийца(ы) этого матроса продолжает свободно жить и не раскаивается. Куда придем мы в итоге? Что будет, если завтра придет война? Кто встанет на защиту народа?
 
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  • Ну Ну
 сембай (Посетители) Сегодня, 08:49
manwyk,
12.11.2005г. Заманбек Нуркадилов был найден у себя дома мёртвым с тремя огнестрельными ранениями, причём два выстрела были сделаны в грудь и один в голову.
 
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  • Егерь
  • strana.kz
 Бендэр (Посетители) Сегодня, 08:27
Цитата: Егерь
Совсем с ума там сходите? bazar
.. bazar
По ходу так!...После первого выстрела, он "сделал", ещё два контрольных.... popa
Ужас в каком мире мы живём!?..Везде кумавство и коррупция.... prey

Продолжаем дело О.Бендэра,ударим по бюрократам и барыгам..
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 08:24
Смотря как и чем стрелялся.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 08:23
Все что угодно могло быть.В том числе,что он сам.Нажал курок и конвульсии.Вот и три пули.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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  • Бендэр
  • Mona
 Егерь (Посетители) Сегодня, 07:55
Что побудило юношу совершить данный поступок, пока непонятно, - отметил Рустам Ходжаев.

Вы бредите, Рустам. Мать погибшего солдата провела независимую экспертизу. Установлено, что в голове у него три пули. Совсем с ума там сходите? bazar
 
 

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