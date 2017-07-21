Сейчас на сайте
2617
объявлений
  • Продам 2-комнатную квартиру за 11 000 000 тенге
  • Продам 1-комнатную квартиру за 6 800 000 тенге
  • Продам 3-комнатную квартиру за 15 500 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 10 000 000 тенге
  • Продам 3-комнатную квартиру за 15 500 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 8 500 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 9 500 000 тенге
 

«Лада» в формате .pdf
 
Пятница, 21 Июля
+35...+32
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 325.56 KZT
  • €1 = 374.46 KZT
  • 1 RUB = 5.51 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 16:34

Просмотров: 576

В Актау сбежавшего солдата-срочника могут привлечь к административной ответственности

В войсковой части 6656 намерены установить причины побега Сергея Пыхалова. Военнослужащему грозит административная ответственность. Об этом рассказали в войсковой части.

Войсковая часть 6656. Фото из архива Lada.kz
Выяснять обстоятельства дезертирства будут в военной прокуратуре.

- Это административное правонарушение, поэтому будут приниматься меры. Об ответственности Сергея Пыхалова можно будет говорить после выяснения причин и обстоятельств его поступка, - отметил Ренат Кусаинов, заместитель командира войсковой части 6656 по воспитательной и социально-правовой работе.

По законодательству РК, административным правонарушение считается в случае, если солдат отсутствует на службе менее месяца. Отсутствие на службе дольше этого срока влечет уголовную ответственность.

Напомним, Сергея Пыхалова призвали в армию в 2017 году из Карагандинской области. Солдат служит в войсковой части 6656, расположенной в 22 микрорайоне Актау. Срочник сбежал из актауской городской поликлиники №1, куда был направлен на обследование вместе с другими сослуживцами. Нашли его спустя 8 дней после побега.

Ориентировки на военнослужащего разослали в аэропорты и на вокзалы.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ян (Посетители) Сегодня, 17:23
Цитата: Лесник
Я с дядькой Нептуном умею договариваться.

У нас завтра сэйшн,но с утра покапаю пару тройку часиков для пользы дела.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ян
  • serega111777
 Лесник (Посетители) Сегодня, 17:12
Цитата: Ян
Потом приведут к присяге и могут устроить не лёгкую жизнь

Присягу уже принял, наверное. Иначе, дезертиром не обзывали бы. Причина срыва интересна. Тогда можно рассуждать. Сейчас же как- по мамке заскучал, значит, офицер-убожество солдатов бьет.
Цитата: Ян
Хотя на Майкином может выстрелить,на треноге.

Я с дядькой Нептуном умею договариваться. podmig
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Лесник
 Ян (Посетители) Сегодня, 17:07
Цитата: Лесник
Недельку на киче попарится- и на волю.

Могут конечно гражданским судом на 15 суток и всё. Потом приведут к присяге и могут устроить не лёгкую жизнь,но и это можно исключить. Обычно таких беглецов переводят в другую часть.

Лесник,
Сегодня рыбалки нет. Завтра тоже под вопросом кстати. Очень слабый с-з 4 м/с. Хотя на Майкином может выстрелить,на треноге.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ян
 Лесник (Посетители) Сегодня, 16:59
Недельку на киче попарится- и на волю.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика