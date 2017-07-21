В Актау сбежавшего солдата-срочника могут привлечь к административной ответственности

Войсковая часть 6656. Фото из архива Lada.kz
Выяснять обстоятельства дезертирства будут в военной прокуратуре.
- Это административное правонарушение, поэтому будут приниматься меры. Об ответственности Сергея Пыхалова можно будет говорить после выяснения причин и обстоятельств его поступка, - отметил Ренат Кусаинов, заместитель командира войсковой части 6656 по воспитательной и социально-правовой работе.
По законодательству РК, административным правонарушение считается в случае, если солдат отсутствует на службе менее месяца. Отсутствие на службе дольше этого срока влечет уголовную ответственность.
Напомним, Сергея Пыхалова призвали в армию в 2017 году из Карагандинской области. Солдат служит в войсковой части 6656, расположенной в 22 микрорайоне Актау. Срочник сбежал из актауской городской поликлиники №1, куда был направлен на обследование вместе с другими сослуживцами. Нашли его спустя 8 дней после побега.
Ориентировки на военнослужащего разослали в аэропорты и на вокзалы.
- Это административное правонарушение, поэтому будут приниматься меры. Об ответственности Сергея Пыхалова можно будет говорить после выяснения причин и обстоятельств его поступка, - отметил Ренат Кусаинов, заместитель командира войсковой части 6656 по воспитательной и социально-правовой работе.
По законодательству РК, административным правонарушение считается в случае, если солдат отсутствует на службе менее месяца. Отсутствие на службе дольше этого срока влечет уголовную ответственность.
Напомним, Сергея Пыхалова призвали в армию в 2017 году из Карагандинской области. Солдат служит в войсковой части 6656, расположенной в 22 микрорайоне Актау. Срочник сбежал из актауской городской поликлиники №1, куда был направлен на обследование вместе с другими сослуживцами. Нашли его спустя 8 дней после побега.
Ориентировки на военнослужащего разослали в аэропорты и на вокзалы.