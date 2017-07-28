Жанна Токбаева: Газ на заправки «Казмунайгаз» доставляют без перебоев

АГЗС в Актау. Фото из архива Lada.kz
Водители Актау пожаловались на отсутствие газа и очереди на АГЗС города.
- На частных автозаправках газа нет вообще, на «Казмунайгаз» тоже не везде можно найти. Там, где газ есть — огромные очереди, - сообщил Айбек Жумагулов, водитель.
Ситуацию прокомментировала Жанна Токбаева.
- Никаких перебоев с доставкой газа нет, все АГЗС города получают топливо согласно графику в обычном режиме. Газ есть. Бывает, что водители попадают на слив топлива. Он занимает примерно два часа. В это время заправки не отпускают газ, - отметила Жанна Токбаева.
Ранее руководитель актауского городского отдела предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии сообщила, что в месяц с завода «КазГПЗ» на городские заправки поступает 5 400 тонн топлива. Акиматом ежедневно проводится мониторинг очередей, фиксируются примерно по 20 машин.
- Проблема одна - объемов топлива не хватает, спрос превышает предложение. Ежемесячно количество машин, оборудованных газовыми баллонами, растет. А объемы поставки газа не увеличивают. По графику отгрузки ежедневно газ получают от четырех до шести частных предпринимателей. Автозаправки «Казмунайгаз» работают бесперебойно, - отмечала Жанна Токбаева.
Напомним, в Актау с 1 июля на заправках ТОО «КазМунайГаз Онiмдерi» цена за один литр газа повысилась до 40 тенге. На частных АГЗС - до 45 тенге. Большинство водителей такая цена устроила. По их словам, это решит проблему с очередями.
Руководитель управления предпринимательства и торговли Венера Мустапаева заявила, что цена на газ при розничной торговле не должна превышать 40-45 тенге за литр.
В антимонопольном комитете Мангистауской области отметили, что автомобилисты могут обращаться с жалобами на завышение цен по телефонам: 43 84 14, 30 50 75.
- На частных автозаправках газа нет вообще, на «Казмунайгаз» тоже не везде можно найти. Там, где газ есть — огромные очереди, - сообщил Айбек Жумагулов, водитель.
Ситуацию прокомментировала Жанна Токбаева.
- Никаких перебоев с доставкой газа нет, все АГЗС города получают топливо согласно графику в обычном режиме. Газ есть. Бывает, что водители попадают на слив топлива. Он занимает примерно два часа. В это время заправки не отпускают газ, - отметила Жанна Токбаева.
Ранее руководитель актауского городского отдела предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии сообщила, что в месяц с завода «КазГПЗ» на городские заправки поступает 5 400 тонн топлива. Акиматом ежедневно проводится мониторинг очередей, фиксируются примерно по 20 машин.
- Проблема одна - объемов топлива не хватает, спрос превышает предложение. Ежемесячно количество машин, оборудованных газовыми баллонами, растет. А объемы поставки газа не увеличивают. По графику отгрузки ежедневно газ получают от четырех до шести частных предпринимателей. Автозаправки «Казмунайгаз» работают бесперебойно, - отмечала Жанна Токбаева.
Напомним, в Актау с 1 июля на заправках ТОО «КазМунайГаз Онiмдерi» цена за один литр газа повысилась до 40 тенге. На частных АГЗС - до 45 тенге. Большинство водителей такая цена устроила. По их словам, это решит проблему с очередями.
Руководитель управления предпринимательства и торговли Венера Мустапаева заявила, что цена на газ при розничной торговле не должна превышать 40-45 тенге за литр.
В антимонопольном комитете Мангистауской области отметили, что автомобилисты могут обращаться с жалобами на завышение цен по телефонам: 43 84 14, 30 50 75.