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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 14:45

Просмотров: 642

Жанна Токбаева: Газ на заправки «Казмунайгаз» доставляют без перебоев

Водители пожаловались на отсутствие газа на автогазозаправочных станциях (АГЗС) Актау. Автовладельцы сообщили, что топлива нет не только на частных АГЗС, но и на заправках «Казмунайгаз». Жанна Токбаева, руководитель актауского городского отдела предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии, отметила, что перебоев с поставкой газа в городе нет. На заправки «Казмунайгаз» топливо отгружается в обычном режиме.

АГЗС в Актау. Фото из архива Lada.kz
Водители Актау пожаловались на отсутствие газа и очереди на АГЗС города.

- На частных автозаправках газа нет вообще, на «Казмунайгаз» тоже не везде можно найти. Там, где газ есть — огромные очереди, - сообщил Айбек Жумагулов, водитель.

Ситуацию прокомментировала Жанна Токбаева.

- Никаких перебоев с доставкой газа нет, все АГЗС города получают топливо согласно графику в обычном режиме. Газ есть. Бывает, что водители попадают на слив топлива. Он занимает примерно два часа. В это время заправки не отпускают газ, - отметила Жанна Токбаева.

Ранее руководитель актауского городского отдела предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии сообщила, что в месяц с завода «КазГПЗ» на городские заправки поступает 5 400 тонн топлива. Акиматом ежедневно проводится мониторинг очередей, фиксируются примерно по 20 машин.

- Проблема одна - объемов топлива не хватает, спрос превышает предложение. Ежемесячно количество машин, оборудованных газовыми баллонами, растет. А объемы поставки газа не увеличивают. По графику отгрузки ежедневно газ получают от четырех до шести частных предпринимателей. Автозаправки «Казмунайгаз» работают бесперебойно, - отмечала Жанна Токбаева.

Напомним, в Актау с 1 июля на заправках ТОО «КазМунайГаз Онiмдерi» цена за один литр газа повысилась до 40 тенге. На частных АГЗС - до 45 тенге. Большинство водителей такая цена устроила. По их словам, это решит проблему с очередями.

Руководитель управления предпринимательства и торговли Венера Мустапаева заявила, что цена на газ при розничной торговле не должна превышать 40-45 тенге за литр.

В антимонопольном комитете Мангистауской области отметили, что автомобилисты могут обращаться с жалобами на завышение цен по телефонам: 43 84 14, 30 50 75.


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Комментарии ( 8 )

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Mestnyi (Посетители) Сегодня, 15:37
Цитата: Егерь
Помимо прочего, газ еще и на МАЭК идет, вроде.

МАЭК сжиженый газ не потребляет.
На МАЭК идет только сжатый газ, а КАЗ ГПЗ может выпускать именно 13 тыс сжиженого газа.
 
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  • Mestnyi
  • Dj_Snow
 v.i.t. (Посетители) Сегодня, 15:34
в районе Таучика тоже вчера газа не было....
 
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  • Mestnyi
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 _Туман_ (Посетители) Сегодня, 15:31
Цитата: Mestnyi
Да....
Лично мне кажется, что чинуши в край оборзели!

Лапшерезку им подарить газа нет и сейчас кроме как напротив пограничников и 5 насосной,больше нет нигде.
 
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  • _Туман_
  • Mestnyi
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 kolu411 (Посетители) Сегодня, 15:26

То как я вижу публичные высказывания.
 
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 Егерь (Посетители) Сегодня, 15:23
Цитата: Mestnyi
Завод может выпускать 13 тыс тонн, в город поступает 5400 тонн

Помимо прочего, газ еще и на МАЭК идет, вроде.
Как бы то ни было, 5400 тонн на город должно хватить с лихвой. Частники педалят газ за пределы региона и страны.
Нужно ставить посты и лишать лицензий выловленных ушлепков. Проблема искусственная. Причина- бабло, как всегда.
 
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 взрослый (Посетители) Сегодня, 15:12
А где 95-й есть в свободной продаже? Вроде везде по талонам... В итоге газ только..

Люди, будьте адекватны!
 
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Mestnyi (Посетители) Сегодня, 15:05
Ранее руководитель актауского городского отдела предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии сообщила, что в месяц с завода «КазГПЗ» на городские заправки поступает 5 400 тонн топлива.


Да....
Лично мне кажется, что чинуши в край оборзели!

Сейчас они втирают, что на город поставляют 5400 тонн. В прошлом году они впаривали, что:
по словам Алика Айдарбаева
- ... Казахский газоперерабатывающий завод (КазГПЗ) в Жанаозене максимально может выпустить всего 13 тысяч тонн топлива в месяц.


Возникает резонный вопрос:
Где деньги Газ, Зин???
Где еще 7 600 тонн в месяц, из тех 13 тыс, которые КАЗГПЗ может вырабатывать в месяц???
Завод может выпускать 13 тыс тонн, в город поступает 5400 тонн, на экспорт газ якобы не идет... Где Газ?
Лада, задайте этим бездельникам такой вопрос, пожалуйста...
 
-1
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 Artur007 (Посетители) Сегодня, 14:49
Единственно что правда,так машин с Газом в разы становятся больше...Езжу на 95...В месяц трачу около 15-20тыс на бенз...Не спорю сам выбирал авто не экономное,но Газ предпочитаю не ставить,уж больно большое не доверие к этому газу...Жалко тех кто стоит в очередях за газом,но иногда поражает что в очередях стоят машины стоимостью выше 10млн тенге,один вопрос к таким водилам,ЗАчем вы тогда берете такие крутые джипяра если не можете содержать их и готовы стоять по 2-4 ч в очередях?Ладно простые люди которым каждая копейка важна...Но вы типо мажорики?)
 
 

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